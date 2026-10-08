HDZ o ostavci gradonačelnika Buja: "Čin političke odgovornosti"

Vižintin je uhićen u srpnju u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova te je od tada u istražnom zatvoru, koji mu je u kolovozu produljen za još dva mjeseca. Nakon njegova uhićenja za privremenog zamjenika imenovan je nezavisni gradski vijećnik Danilo Pištan koji u obavlja zakonom propisane poslove vezane uz funkcioniranje gradske uprave.