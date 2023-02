HDZ: “Pravosuđe je neovisno”, SDP: “Pa Plenković drži presicu sa šefom DORH-a”

Podijeli :

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik HDZ-a, Damir Habijan te saborski zastupnik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice, i Mišel Jakšić, gostovali su u Točki na tjedan gdje su komentirali aktualne političke teme.

Najaktualnija tema je afera s SMS zapošljavanjima u Hrvatskim šumama u koju su upleteni visoki dužnosnici Vlade. Habijan kaže da, kao pravnik, smatra da je to ekstrakcija nečega iz sudskih spisa od strane oporbe. “Treba razlučiti što je trgovina utjecajem, ovdje te priče nema. Meni je kao odvjetniku opasna teza da su institucije te koje trebaju provodit svoj posao. Ovo što govori oporba je primjer pritiska na pravosuđe koje je kod nas neovisno”, rekao je.

“Svi ovi postupci koji se vode protiv visokih HDZ-ovih službenika dokaz je tomu”, dodao je.

Jakšić smatra da je HDZ potrošio puno vremena da bi optužio oporbu da je to izmislila, a da je jasno da su ove poruke iscurile iz nekih sudskih spisa. “Je li pritisak na pravosuđe kada oporba propitkuje da se istraži nešto što djeluje kao korupcija, ili je pritisak na pravosuđe kada premijer drži presicu sa šefom DORH-a i da će on zvati da vidi što se događa s ministrom Horvatom. Koji je pritisak veći i tko ima tu veću moć da radi pritisak”, rekao je.

Plenković neki dan nije mogao sakriti bijes, sada o aferi – šuti Glodur s Markovog trga

“Nije oporba kriva što je Reiner rekao da je AP vjerojatno auto-prijevoznik, a ne Andrej Plenković, pa je Jandroković rekao da je to ipak premijer”, dodao je, napomenuvši da Plenković nije promijenio HDZ jer i dalje brani Gabrijelu Žalac te je “koruptivni model ostao vrlo sličan kao u doba Sanadera”.

“Promakla nam je vijest da je šef Hrvatskih šuma, Krunoslav Jakupčić, pod teškim sumnjama dočekao mirovinu kao predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, a dubina problema u toj tvrtki je još dublja od ove afere”, rekao je Jakšić.

“Postoji određena komunikacija između premijera i šefice DORH-a i stvari oko kojih oni moraju komunicirati i tu nema ništa sporno. Što se tiče SMS-ova, ne bih izjednačavao krivnju, ali sjetimo se zapošljavanja u vrijeme Vlade Zorana Milanovića. Da, vode se postupci protiv visokih dužnosnika HDZ-a i to je dokaz da pravosuđe funkcionira. Oporba može inzistirati, ali ne i pritiskati sudbene organe”, rekao je Habijan.

“Sve je u politici tajming, nije slučajno da oporba baš sad želi napraviti kaos. Postoji neki tijek, istrage i sve što se mora provesti. Ovo je sve rađenje neke priče. Ja mislim da je glasnogovornik Vlade vrlo jasno objasnio cijelu komunikaciju. Radi se priča iz nečega što nema, vrlo je zanimljiv tajming”, rekao je

“Činjenica je da ni jedan ministar SDP-a nije bio uhićen, kao što nije uhićen niti jedan premijer, ali u HDZ-u su to zaboravili jer su svog uhićenog premijera izbrisali. Premijer je neki dan rekao da je znao za tu netemu mjesecima. Kako je on to znao? Plenković je nakon uhićenja Horvata rekao da će nazvati državnu odvjetnicu i vidjeli što je to toliko važno da se ministar diže u subotu ujutro. Što se tiče Rimac i Žalac, dok mi razmišljamo kako ugrađivati solare, netko je na tome ubirao pinku. Također, dok mi plaćamo skupu cijenu goriva, netko povezan s HDZ-om je uzeo veliki novac”, smatra Jakšić.

Habijan je spomenuo predsjednika SDP-a, Peđu Grbina, koji je uzimao naknadu za odvojeni život kao i raspuštanje zagrebačke organizacije.

Jakšić smatra da je nervoza Plenkovića znak da nas čeka jedan zanimljiv politički period gdje će on morati dati odgovor na brojna pitanja.

