Nakon 20 godina u auto industriji, promijenila posao: Pokazalo se dobrim potezom

Podijeli :

N1

Mirjana Sović, koja je 20 godina radila u automobilskoj branši u Njemačkoj, odlučila se na promjenu karijere, vratila u Hrvatsku i sad vodi hotel za mačke u Dugom Selu.

O motivaciji za promjenu karijere kao i koliko je prijelaz bio (bez)bolan, porazgovarali smo s vlasnicom hotela za mačke Mirjanom Sović.

“Ideja se rodila tako što sam sama vlasnica maca, imamo ih dosta i kolegica i ja pa je iz vlastite potrebe došla ideja da se otvori hotel za mačke jer u Hrvatskoj nije postojao”, ispričala nam je Mirjana Sović i dodala: “Dugo sam živjela izvan Hrvatske i vidjela takve hotele koji postoje dugi niz godina. Nisam imala gdje ostaviti mace, a privatno čuvanje mi nije dolazilo u obzir i jedan dan sam rekla – čemu mučenje, idemo otvoriti hotel, zašto ne.”

U ove dvije branše gotovo polovica radnika planira uskoro napustiti posao Hrvatska rekorder po udjelu onih koji posao ne mogu ili ne žele naći

Premda je realizacija krenula s puno optimizma, početna nesigurnost je postojala:

“Prvo je bilo veliko uzbuđenje u pozitivnom smislu, otvaram nešto što volim, pretvaram hobi u posao. Kolegica Rahela i ja smo obje dugogodišnje volonterke pa nam bavljenje životinjama nije bilo strano. S velikom pozitivom sam ušla u to. Naravno da postoji doza nervoze, napuštate siguran posao, službeni auto, benefite, idete u nepoznato, ali pokazalo se kao ispravan potez.”

Početni ulog za ovaj biznis bio im je oko 250.000 kuna (oko 33.000 eura), a kao najveći problem ističe:

“Bilo je poteškoća s obzirom na koncept, nije bilo dovoljno samo uzeti sobu i bokseve. Trebalo je investirati, trebao je početni kapital, to je bio velik trošak. Najveći problem nije bio financijski dio, nego naći adekvatan poslovni prostor. Ljudi iz neiskustva, jer nisu učili na tako nešto, nisu bili oduševljeni, trebalo nam je da nađemo prostor. Bila je panika jer sam već dala otkaz, a i naišla sam na razne negativne komentare od strane vlasnika prostora – mislili su da radim sklonište, da je to buka, smrad, ali ovo je tiha djelatnost, pokušavala sam ljude uvjeriti. Grozili su se nepoznanice. Zato jesmo u Dugom Selu jer nam je to bila jedina mogućnost.”

Kao glavni motiv promjene posla navodi ljubav prema životinjama i prirodi. No, dođe i do zasićenja, dodaje: “Kad ste dugo u nekom poslu, kao što sam ja bila 20 godina u automobilskoj branši, zasitite se. Bio je to muški posao, došla je do preokreta kad sam se pitala želim li i dalje taj pritisak, konkurenciju, ili pokrenuti nešto vlastito što volim, u čemu se vidim i da dođem do mirne točke živote.”

Hotel vodi već četiri godine i sad razmišlja o proširenju, odnosno o novoj lokaciji. Napominje da je strah na početku promjene posla normalan, ali treba se truditi.

“Treba se odreći straha jer u strahu se nikad ne može ništa ostvariti. Da bi se strah odbacio, treba napraviti istraživanje tržišta, informirati se, usavršavati se, imati poslovni plan, staviti troškove na papir, organizacija i početni koncept su bitni. Dobro je otvoriti novitet, nešto što nitko nema, novost na tržštu. Treba biti hrabar, slijediti ciljeve i probati. Ako ne probate, nikad neće znati”, poručuje Sović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

HDZ u nedjelju izgubio na svim izborima: “Kvalitetno su potučeni” Riba koja živi u Jadranu može izazvati mučne halucinacije