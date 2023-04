U ove dvije branše gotovo polovica radnika planira uskoro napustiti posao

Podijeli :

Istraživanje Odsjeka psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FFZG) govori da svaki peti Hrvat aktivno traži novi posao, a svaki deseti planira otići u inozemstvo.

Prof. Zvonimir Galić sa FFZG-a kaže da je to istraživanje provedeno na nacionalnom reprezentativnom uzorku. “Te rezultate smo očekivali, postoji neka dinamika na tržištu rada. Negdje je ona izraženija, kao što je to IT sektor i sektor ugostiteljstva gdje 30-40 posto ljudi namjerava pronaći drugi posao u narednih godinu dana”, rekao je.

“Ti nam podaci pokazuju dinamiku na tržištu rada. Mi smo se navikli na situaciju gdje poslodavci traže radnike, a sada radnici mogu birati poslodavce. To nije loša stvar. Možemo razmišljati zašto je tome tako. To je definirano tržištem rada, a radnika fali i oni shvaćaju da mogu bolje pregovarati svoje uvjet koji oni nisu sjajni. Plaće su niske, ljude ne tretiraju dovoljno pravedno i poslovi ih najčešće ne ispunjavaju”, dodao je Galić.

Tvrdi da će taj postotak još povećavati. “Vrlo su jednostavni razlozi. Zato što ljudi to mogu jer je manjak radnika, a za to postoje dva razloga. Prvi su demografski razlozi, više je ljudi koji se umirovljuju nego onih koji ulaze na tržište rada. Drugi razlog je iseljavanje”, objasnio je.

“Mi smo generalno sporije civilizacijski napredovali, sada sve više postajemo odani svojim karijerama nego poslodavcu”, tvrdi.

“Zašto ljudi mijenjaju posao? Zato što ljudi odlaze gdje misle da je bolje. Mi prodajemo svoje vrijeme, svoju kožu, za uvjete koje imamo. Jedan segment je plaća, drugo su odnosi, treće je rast da radimo nešto korisno i smisleno”, rekao je,

“To je dobro jer konačno ljudi mogu birati. Problem države je je taj što mjesto na kojem možemo birati više nije Hrvatska nego cijela EU. To je dobro za radnike, nešto manje dobro za poslodavce, ali vidim da već dobri poslodavci razumiju da moraju dizati plaće”, dodao je.

Kaže da je promjena izlazak iz zone komfora. “Svaki stres je neugodan, ali nije nepoželjan. Kad se treba odlučiti na promjenu posla? Kad mislimo da ne prolazimo dobro i kad mislimo da ćemo negdje proći bolje. Sada napokon imamo priliku birati”, napomenuo je Galić.

Dodaje kako za promjenu karijere nije kasno ni u 40-ima. “Vi svom poslodavcu dajete svoje vrijeme za neki novac. Često je to dobra pogodba, no u Hrvatskoj nije pravedna. Ljudi trebaju razmišljati gdje mogu proći bolje, kad god to bilo. Mi smo skloni statusu quo, a često ta odluka nije racionalna i mislim da ljudi sad to uviđaju. Ta promjena je stresna kao što je svaka promjena stresna”, rekao je.

“Ja se bojim ishitrenih odluka, mislim da uvijek trebamo biti racionalni, procjenjivati. Je li naša karijerna odluka racionalna i možemo li negdje proći bolje? Za vrijeme covida puno je ljudi promijenilo posao i poslije shvatili su požalili. Morate biti spremni na pogrešku. Rast i razvoj nosi neku cijenu, a ta cijena je ta nesigurnost i anksioznost. Ja savjetujem ljudima – uđite u tu situaciju pripremljeni i razmišljajte možete li proći negdje drugdje bolje. Kako se bojimo ishitrenih odluka, tako nije dobro ni ostati kod nekog poslodavca kod kojeg vam nije dobro”, zaključuje Galić.

