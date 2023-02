Raspudić: Što taj Milić misli koliki je prosječan IQ ljudi u Hrvatskoj?

Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić u Newsroomu je komentirao najnovije afere koje potresaju Hrvatsku, razmjenu SMS poruka sa šefom Hrvatskih šuma, odnos oporbe i vladajućih i druge teme.

Govoreći o aferi AP Nino Raspudić je rekao: “Neću špekulirati hoće li Andrej Plenković završiti u zatvoru niti je li izravno kriv. Sigurno ima potpunu političku odgovornost. Sklopio je pakt s vragom, pristao je biti pokrovitelj koruptivnoj hobotnici koja ima novu glavu. Njegova ambicija je bila Bruxelles.”

“Tko podupire Plenkovića, podupire korupciju. RH je kolektivni socijalni slučaj” Raukar o zapošljavanju preko veze: Jednog prijatelja sam izgubila zbog toga Bačić o SMS porukama: Ako je to trgovina utjecajem, ja već danas mogu doma

Na pitanje tko je onda glava hobotnice, odgovara: “Treba vidjeti je li Plenković bio samo u paktu s vragom da bi imali neko briselsko lice ili je i on dio te hobotnice, ali o tome ne bih špekulirao. Jasno je da se radi o zlouporabi ovlasti i trgovini utjecajem. Još veće zgražanje izaziva način na koji se pokušavaju vaditi iz te priče, koliko su bahati i kako nisko mišljenje imaju o javnosti. Ima obraza reći da to nije tema. Pa ni Staljin to nikad nije javno rekao – možda je to mislio, ali je bio dovoljno mudar da to ne kaže. Njegov mini me Marko Milić pokušava uvjeriti javnost da ništa nije urigirao nego je slučajno poslao poruku direkotru Hrvatskih šuma da pita kako je nekome na poslu. Pa pljuju nam u lice. Što taj Milić misli koliki je prosječan IQ ljudi u Hrvatskoj?”

No, afera potresa Hrvatske šume, a to je samo jedna od niza državnih firmi. “Možemo tek zamisliti što je s ostalima”, kaže Raspudić i dodaje: “Ovo je sporedna kriška velike koruptivne torte. Glavna šefica DORH-a lagala je u Saboru jer je prvo govorila da nije vidjela spis u kojem za njih nije bilo osnove za pokretanje postupka dok za Ured europskog tužitelja jest, da bi se saznalo da su imali sastanak na tu temu. Očito je bio razlog što se AP spominje u tim dokumentima. Možda je dio te koruptivne hobotnice i DORH. Imamo izravno urigiranje za zapošljavanje ljudi mimo natječaja i guranje firmi da dobiju poslove i prilagođavanje natječaja njima.”

Raspudić napominje: “Osnovna PR strategija HDZ-a je – nema oporbe ili oporba ništa ne radi što su laži, ili nitko ne može zamijeniti magistra Andreja Plenkovića. G. Macan će tvrditi da od šest milijuna Hrvata u dijaspori nema nikog tko bi mogao zamijeniti briselskog birokrata. Dio ljudi je plaćen da to govori, a dio po inerciji proguta takvu priču.”

O dolasku glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek u Sabor rekao je:

“Podsjetit ću da 95% optužnica europskog tužitelja završava pravomoćnom presudom, oni ne pokreću olako procese. Mi već vidimo u Saboru znakove nervoze. Pogledajte Katičića kakvu je boju imao dok je davao izjave. Važno je da javnost ne nasjedne na štos da će se promijeniti glava pa će to biti drugačiji HDZ.”

“Što je regija? Hoćemo li izaći iz Jugoslavije?”

Dotaknuo se i govora Zorana Milanovića, posebno posljednjih izjava o Kosovu, a na pitanje pomažu li takve izjave HDZ-u, kaže:

“Oni su sigurno iskoristili dijelove Milanovićeva govora, nisam sve gledao, imam puno posla u Saboru, nemam vremena slušati bilo čije filipike sat vremena. No očito su im neki dijelovi dobro došli da se priča o tome, a ne o ovome. Plenković u isti rang stavlja dokaze koji su iscurili kao da je to jednako tome što se dr. Sakoman nalupetao oko nekih stvari. To su jefitni PR štosovi.”

Na pitanje je li Milanović bure baruta za regiju Raspudić ističe: “Što je regija? Hoćemo li izaći iz Jugoslavije? Tko je odredio da nije Trst ili Graz nego Priština? Već od pojma regija dobijam blagu uznemirenost. To nije naša regija.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Noćas nas očekuje fenomen koji nije viđen od kamenog doba – zeleni komet FOTO | Bolnica u Hrvatskoj dobila novi mamograf, posvetio ga svećenik