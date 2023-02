“AP je šef u zapošljavanju u Hrvatskim šumama: Zašto je još na slobodi?”

Podijeli :

Izvor: N1

Ono što je netema za premijera - a to su SMS poruke dužnosnika koje se mahom odnose na zapošljavanja - top je tema za oporbu i predsjednika države. Zoran Milanović danas s Pantovčaka zaziva pravosudni epilog, dok je oproba skupila potpise da glavna državna odvjetnica dođe u Sabor. U međuvremenu svi HDZ-ovci, i to vrlo sličnim odabirom riječi i konstrukcijama poručuju - mi ne zapošljavamo, mi pomažemo ili se raspitujemo. No, Telegram saznaje kako je dan nakon što je Milić poslao poruku, njegov prijatelj dobio novi ugovor za posao u Zagrebu.

Telegramu je nedvosmisleno potvrđeno da Marko Milić nije govorio punu istinu dok se pokušao opravdati od kompromitirajućih poruka koje je slao predsjedniku uprave Hrvatskih šuma. Glasnogovornik Vlade tvrdi da je samo htio pitati kako mu je prijatelj. No taj je prijatelj dan nakon njegove poruke dobio novi ugovor i posao u Zagrebu.

Ma ne, mi ne uhljebljujemo, ne zapošljavamo i ne namještamo poslove – mi pomažemo. Tu mantru ponavljaju dužnosnici HDZ-a čija su imena isplivala iz mobitela bivšeg šefa Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića uz zamolbe za – razne intervencije.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izjavila je sljedeće: “Ja se sjećam da bi katkad ljudi poslali životopis, žalili se da nisu na odgovarajućem radnom mjestu, i da tražila bih informacije uvijek kad se sjetim, a katkad zaboravim. I ništa drugo”.

I novi ministar graditeljstva Branko Bačić je komentirao zapošljavanja preko veze: “Ono za što sam na kraju krajeva izabran, a to je da ljudima koji mi dostavljaju prijedloge, pogotovo ako kaže mjesni odbori, načelnici i gradonačelnici – da ih proslijedim gdje mogu proslijediti i to radim uvijek”.

A pomoći se može još i bolje kad si visokopozicioniran, i kad na pozicijama moći, na primjer u javnom poduzeću imaš prijatelje. Stranačke prijatelje.

HDZ-ovac Josip Đakić se osvrnuo na svoje poruke s Jakupčićem: “Ja sam puno puta komunicirao i ručao, on je moj prijatelj iz Domovinskog rata, bio sam mu zapovjednik, problematika Hrvatskih šuma je često bila tema jer muči hrvatsko gospodarstvo, jer neki dobivaju prevelike količine drva da ih pilaju i prave palete a neki sjeku i odvoze van”.

Jer ljudima treba pomoći, ljudi imaju razne probleme.

Milanović o aferi AP: To mi sliči na otmicu države. Kao građaninu mi uzima dušu Plenković: Ne znam tko je “AP”, ali autorice poruka nisu baš zadovoljne s njim

Đakić nastavlja: “Mi imamo u Virovitici četiri tvrtke koje nisu dobile drva i zbog toga su bili u teškim problemima i sad propadaju. Na pitanje zašto nisu dobila drva, kaže: “Jer u potpisu jednog dokumenta nije bio ovlašteni inžinjer strojarstva”. Na komentar o tome da je kriterij da bude inžinjer, odgovara: “Ma bio je inžinjer, ali nije bio ovlašteni. Takva nekakva sitnica…”

Đakić je rješavao sitnicu. Ministrica Vučković urgirala je za trudnicu da ju se premjesti bliže poslu. A što da radi trudnica ili poduzetnik koji ne može do ministrice ili zastupnika?

Na pitanje reporterke N1 Jelene Bokun o tome zašto se molbe šalju ministrima, zašto se bave time i prosljeđuju dalje, Bačić je rekao: “Zato što mi svakodnevno stižu raznorazne molbe, predstavke, zahtjevi…”. Na njezino potpitanje: “Dakle tako se radi u Hrvatskoj posao?, Bačić se opravdava: “Ne, ne, nije to bilo niti zapošljavanje niti uhljebljivanje nego jednostavno angažman ljudi ispred mjesnog odbora na zaštiti od požara tijekom protupožarne sezone na otoku Korčuli”.

Predsjednik države stvari kvalificira sasvim drukčije od HDZ-ovih dužnosnika i premijera: “Ne-tema. Krasan neologizam. To je najvažnija tema, užasno ozbiljna tema to mora imati svoj pravosudni epilog jer to su dokazi. To nisu nikakvi kompoziti i imaginarne kreacije. To se dogodilo. Na takvim je dokazima je recimo bivši zagrebački gradonačelnik išao mjesecima u istražni zatvor. To su protupravne radnje”, zaključuje Milanović.

Oporba skuplja potpise za opoziv premijera, ali i za dovođenje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek pred Sabor – da objasni zašto DORH nije reagirao na ove poruke.

Lider SDP-a Peđa Grbin u svojoj izjavi o aferi kaže: “Ja ne vidim razliku između poruka Marka Milića i drugih u odnosu na ono što se stavlja na teret brojnima već optuženima za ista kaznena djela”.

Božo Petrov dodaje: “Andrej Plenković je od Hrvatske stvorio samoposlogu, a račun ispostavlja svim građanima. Sada za to i imate dokaze”.

Naposljetku Ivan Penava iz Domovinskog pokreta naglašava da su dokazi protiv Plenkovića na svakom koraku: “AP je postao šef, zovu ga Šefe kod zapošljavanja u Hrvatskim šumama. Dokazi su na svakom koraku. Mene samo zanima jesu li ljudi svjesni koliko smo korumpirana država, i zašto je taj čovjek još na slobodi”.

Na ta i druga pitanja glavna državna odvjetnica mogla bi u Saboru odgovarati već idući tjedan jer je oporba za to skupila potrebnih 30 potpisa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.