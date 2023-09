“Ja nisam vidio narod koji želi o sebi misliti lošije nego što to čine Hrvati”

Podijeli :

Saborski zastupnik Silvano Hrelja gostovao je u Novom danu gdje je komentirao status umirovljenika, kao i nedavne trzavice zbog najavljenog prosvjeda.

Hrelja je u Sabor ušao kao član Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) na listi koju je predvodio SDP, a sada je član vladajuće koalicije. “Ovaj saziv Sabora i većina koje sam član ozbiljno rješava umirovljenička pitanja. Radi toga sam iz opozicije prešao u poziciju. Radim na programu koji je bio predizborni program i moje koalicije s kojom sa m ušao u Sabor. Bitno je da ljudi ne čekaju da se to riješi. Ova vlada je povećala obiteljske mirovine, prosječno je to oko 101 euro na svoju mirovinu koju netko već prima”, rekao je.

Kaže kako to ne bi bilo ostvareno da nije ušao u koaliciju s vladajućim. “To tako funkcionira u politici. Mi nismo još došli do zrelosti da radimo politiku za opće dobro nego politiku utakmice. Da sam se za iste prijedloge zalagao u Saboru to vjerojatno ne bi prošlo, ali bi imao veći rejting”, dodao je.

Platforma Umirovljenici zajedno je iznijela podatak da je odnos između mirovina i plaća manji u odnosu na početak HDZ-ovog mandata. “To nije točno. Zbrajaju se kruške i jabuke. Utakmica je što gore to bolje. Ja nisam vidio naroda koji želi o sebi misliti lošije nego što su to Hrvati. Ne želi priznati da mi danas isplaćujemo 183 mirovine po međunarodnim ugovorima. Mi uporno te mirovine trpamo u prosjek, to ne radi niti jedna zemlja EU-a”, tvrdi.

“Mirovina za 40 godina staža iznosi 77 posto plaće, u Sloveniji je 74 posto. Ako ćemo se tako uspoređivati onda su rezultati drugačiji. Točno je, invalidska mirovina je manja, ali obiteljska je veća. Tako bi mogli uspoređivati. Sve smo podigli osim invalidskih mirovina, ali mi smo zemlja koja ima ogroman broj takvih mirovina, što je nerealno”, rekao je.

“Plaće i mirovine se ne mogu uspoređivati bez uspoređivanja gospodarske moći neke zemlje. Ekonomija nije uspješna da bi nam mirovine bile veće. Odgovorni su svi koji su vodili ovu državu u zadnjih 30 godina. Mi previše pričamo daj, daj daj, a malo koliko moramo raditi i ulagati da bi imali dobru mirovinu”, dodao je.

Obećanje HDZ-a bio je udio mirovina u plaći na 50 posto, a to nije ostvareno. “Statistika je kao bikini. Bitno je da ove prosjeke u starosne mirovine ulaze sve invalidske mirovine koje su s manje staža i manje. Pogrešno je gledati sve mirovine zajedno i to ne radi niti jedna zemlja” tvrdi Hrelja.

