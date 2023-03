Hrvatica koja je preplivala Oceanovih sedam: “Susrela sam se s morskim psima”

Podijeli :

Zvonimir Barišin/Pixsell

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić koja je nedavno preplivala 23 kilometra dug Cookov prolaz u Novom Zelandu gostovala je u Newsnightu u kojem je prepričala svoja nevjerojatna plivačka iskustva.

“Ne znam jesam li svjesna svojih dostignuća, ovo je moj normalni život i meni je to uobičajeno. No, onda me ljudi podsjete koliko je posebno što sam dosad napravila. Dosad sam preplivala kanal Catalina u Kaliforniji, zatim kanal La Manche, Gibraltarski tjesnac, kanal u Japanu, na Havajima, kanal između Sjeverne Irske i Škotske i sad Cookov prolaz na Novom Zelandu”, rekla je hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić.

VIDEO Sjajna Dina Levačić preplivala Sjeverni kanal! Plivanje na otvorenom moru krije ozbiljan rizik za koji malo ljudi zna

Ona navodi kako su pripreme uvijek iste, no kaže kako je puno važnije pripremiti se psihički nego fizički.

“Nema tu neke specifične pripreme, važno je da imate puno treninga iza sebe i iskustva. Moram biti spremna ostati pribrana i smirena ako nešto krene po zlu. Zadnji put su vremenski uvjeti bili nepovoljni za mene, pritom mislim vjetar i morske struje. Specifičnost ovog sporta je to što nikad ne znate što vas čeka. Zato uvijek treba biti spreman koliko god možeš biti”, kazala je.

Mlada plivačica kaže da uvijek u trenucuma psihičke i fizičke krize samu sebe bodri i priča sama sa sobom.

“Iza mojeg plivanja nije bilo nekog specifičnog motiva, samoj sam sebi htjela postaviti ciljeve te vidjeti mogu li to ostvariti. To mi je bio životni izazov. Rekla bih da ima puno opasnijih sportova od daljinskog plivanja jer u roku od par sekundi u svakom trenutku mogu biti na sigurnom. Kod daljinskog plivanja se uvijek može svašta dogoditi, ali bitno je samo biti oprezan. Primjerice, morski psi postoje na nekim lokacijama na kojima sam plivala, ali nisu neposredna opasnost. Vidjela sam ih jednom na Havajima i nije ih bilo puno briga za mene. Plivač se smije samo u opasnim situacijama izvući na brod”, rekla je Levačić.

Za kraj kaže kako već planira sljedeće projekte, a to su humanitarno plivanje na blagdan Svetog Duje, a zatim slijedi projekt Sredozemna medvjedica na otoku Visu i Viševu kojemu je cilj osvještavanje staništa Sredozemne medvjedice.

