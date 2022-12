Vrijeme je da Brazil padne! Navijači ponovno razvili zastavu, iznenadili Vatrene

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić poručio je sinoć da je Hrvatska već sad napravila veliki rezultat u Kataru te da je čeka velika utakmica.

"Veliki protivnik, velika utakmica. Volio bih da je to bilo u finalu, ali, evo, malo je uranilo. Sjajna reprezentacija, agresivna, moćna, potentna. Mi ćemo se probati suprotstaviti i dat ćemo sve od sebe. Moramo biti disciplinirani, pokušati biti blizu igrača. Ako im daš prostora, može biti puno problema. Ne znaš od kuda prijeti opasnost. Neymar, Vinicius, Raphinha... No kada mi imamo loptu, moramo igrati i ne bojati se jer je to njima onda problem", rekao je i poručio:

"Tko god da igra, ne treba mu nikakav motiv osim Brazila. Idemo uživati u nogometu, idemo napraviti još jedan uspjeh, dobar rezultat. Da i ne prođemo, ostaje ponos i sreća te kapa dolje dečkima. Ali mi želimo dalje i još više."