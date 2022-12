Svaka čast! Dominik Livaković srušio novi rekord

Hrvatska reprezentacija od 16 sati odigrala je četvrtfinalni susret protiv Brazila u Al Rayyanu na stadionu Education City. U produžecima su najprije poveli Brazilci preko Neymara, ali Dinamova veza Petković-Oršić donijeli su izjednačenje Hrvatskoj u 117. minuti. Hrvatska je bila uspješnija u izvođenju penala te je rezultatom 4-2 na penalima izborila polufinale Svjetskog prvenstva u Kataru.

Hrvatski vratar Dominik Livaković obranio je tri penala protiv Japana i jedan protiv Brazila.

S ukupno četiri obranjena penala na jednom Svjetskom prvenstvu Dominik Livaković je ostvario najveći rezultat od svih vratara u povijesti natjecanja.

4 - Dominik Livakovic has saved four penalties during World Cup penalty shoot-outs, the joint-most of any goalkeeper in the tournament's history. Prescience. pic.twitter.com/T3BJlDCQ37