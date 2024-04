Hrvoje Bujas o izborima: Dvije stranke najviše nalikuju onom što UGP propagira već četiri godine

Podijeli :

Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika bio je gost N1 Studija uživo u kojem je s Igorom Bobićem komentirao nadolazeće parlamentarne izbore.

“Pregovarali smo sa strankama centra, od centra lijevo i desno. Interesirala nas je jedna velika koalicija, u tom nismo uspjeli. Da smo se uključili u kampanju, onda bi se uključili kao neovisni igrači na toj jakoj centrističkoj listi. Nije došlo do adekvatnog i kvalitetnog dogovora, a to je da se dođe do ključne stvari – pobjede na izborima”, rekao je predsjednik Udruge poduzetnika Hrvoje Bujas.

Navodi da priče lijevo desno, gore dolje, nisu više tema.

“Teme moraju biti mahom programske. U načelu smo pročitali većinu program. Bliski su nam Fokus i Republika, Centar i SDP, Most i Domovinski pokret. Ekonomski programi su im poprilično slični. Možda najviše Fokus i Republika nalikuju onom što UGP propagira već četiri godine. Rekli smo da je najbitnije da naši članovi izađu na izbore u što većem broju. Naši postulati su jasni. Više rada, manji porezi… Most tu ima dobre programe. U kontekstu ekonomskog programa vidimo dobre stvari i u Domovinskom pokretu, ali i kod SDP-ove koalicije”, rekao je.

Bujas je kazao da je članovi udruge preporučeno da glasaju za one koji su programski najbliži.

“S HDZ-om imamo toplo hladni odnos već četiri godine otkad postoji UGP. Vidimo da su vrata zatvorena od dolaska Davora Filipovića na mjesto ministra pa do promjene zakona o trgovini gdje se zabranjuje rad nedjeljom. Naravno da u tom kontekstu tražimo promjene i reforme. Ne možemo reći da su “bad guys” i da su sve napravili loše, ali je potrebna higijena nakon osam godina. Imamo članove i simpatizere HDZ-a, ali promjena bi dobro došla”, kazao je pa se dodatnu i zakona o neradnoj nedjelji: “Ovdje se govori da možete raditi nedjeljom, ne da morate. Premijer Andrej Plenković je najavio da će modelirati nedjelju za male poduzetnike, ali mi se čini da je to iskorišteno za izborne svrhe, a ne da će se to uistinu i dogoditi. Jedna od stranaka koje UGP ne podržava je Možemo kad se radi o porezima. Koncept Možemo nisu manji porezi nego veći porezi. Tajni problem smo već davno detektirali. Uvođenje svakog novog poreza ima smisla s drastičnim smanjivanjem drugih poreza. Jedan novi porez znači drastično smanjivanje ili ukidanje dva druga poreza.”

Također, smatra da bi strani državljani trebali plaćati porez i da bi to trebalo biti bolje uređeno.

“To nedostaje u programu HDZ-a. Taj program je prema svima otvoren malo. Znate, svačiji prijatelj nije ničiji prijatelj”, kazao je.

