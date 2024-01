Bujas otkrio hoće li UGP u politiku i koji su problemi Hrvatske: “Prilično smo korumpirana nacija”

Podijeli :

Gost Intervjua tjedna TNT-a bio je Hrvoje Bujas predsjednik udruge Glas poduzetnika, a s našom Natašom Božić razgovarao je o stanju u poduzetništvu, izboru glavnog državnog odvjetnika i štrajku sudaca.

Premijer Andrej Plenković često govori o dvije Hrvatske, jedna je jako nezadovoljna, a druga je uspješna Hrvatska. U kojoj Hrvatskoj žive hrvatski poduzetnici?

“Nekome je svanulo sunce, a nekome je opasna kiša i grmljavina. Problem je u tome da država svima treba biti majka, a ne nekome majka, a nekome maćeha. Ključni je problem što Plenković stalno uvjerava da je to što on radi maksimum i najbolje što može, ako je to u ovom trenutku maksimum čini mi se da su premalo napravili. Uvjeravati nas da je nešto super, a vidimo da nije i da može biti puno bolje, to je loše.

Nemamo ljudi, kadra, nedostaje nam znanje, prilično smo korumpirana nacija i to su problemi s kojima bismo se trebali uhvatiti u koštac, a to nije lako. Sada imamo izbor glavnog državnog odvjetnika i baš me zanima tko će postati glavni državni odvjetnik”, rekao je Hrvoje Bujas.

Zašto vas zanima tko će postati glavni državni odvjetnik?

“UGP ima četiri postulata, više rada protiv čega je 70 posto ljudi u Hrvatskoj. Mi želimo raditi manje, a zaraditi više, to je nemoguće. Ako želite više zaraditi morate i raditi više. Digitalizacija, više pravde i manji porez. U zadnje vrijeme vidimo da se nešto događa u kontekstu smanjivanja poreza, ali sve je to minimalno. Više pravde je strašno bitan segment za nas poduzetnike.

Društvo koje je korumpirano ne može biti plodno tlo za razvoj adekvatnog poduzetništva. Može za onaj segment sive zone poduzetnika, gdje ima svega i svačega i gdje korupcija igra svoju igru. Mi želimo drugačije, pravednije i bogatije društvo u konačnici. Prva institucija je efikasnost sudova, a s druge strane i Državnog odvjetništva, ljudi koji će se boriti protiv loših među nama, i među poduzetnicima, liječnicima, svima nama”, istaknuo je Bujas.

Vidite li među kandidatima nekoga tko bi mogao podići efikasnost Državnog odvjetništva?

“Kandidat koji nam se čini zanimljiv je odvjetnik Dragičević jer se čovjek bori kroz modalitet u kojem pokušava malom čovjeku izaći u susret. Je li to dosta da on postane glavni državni odvjetnik? Ne znam, to ćemo vidjeti.”

Od sutra počinje bijeli štrajk sudaca hoće li to utjecati na poduzetnike?

“Naravno da hoće. Već sad ima neefikasno sudstvo, neefikasan sustav, kasnimo, čekamo, u kontekstu poduzetništva godinama čekamo na neka ročišta, to sve traje beskonačno i nikako da naplatimo svoja potraživanja, a sa štrajkom se to još dodatno produžava”, kazao je Bujas.

Razmišljate li o političkom angažmanu?

“Sigurno neće UGP postati politička opcija, mi smo neovisna asocijacija, a hoće li pojedinci ući u politiku, to je stvar pojedinaca, a tako i mene. Hoću li ja ući? Ne znam, u svakom od nas je mali čovjek koji bi htio nešto promijeniti.”

