Božinović komentirao Milanovićeve prozivke oko slučaja Banožić: To su prigodne, neodgovorne izjave

Potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je novoobnovljene prostorije Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb.

Prostorije su obnovljene kroz projekt “Podrška učinkovitosti u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta”, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026., a Davor Božinović je naglasio da se radi o jednom od najvećih projekata za ovaj sektor.

“O korupciji se govori svakodnevno, stvara se buka, no postoje oni koji stvaraju buku i ne prepoznaju činjenice, a postoje i oni koji rade. Što se tiče rada MUP-a po pitanju korupcije, to je složen posao. Radi se o dugotrajnim istraživanjima, ali prosječno se godišnje prijavi 830 kaznenih djela što znači da ovi dečki dnevno za korupciju prijave dva kaznena djela. Nikad nismo imali više rješenja kaznenih djela na razini Hrvatske. Razriješenost je viša od 70 posto”, naglasio je i dodao: “Bez obzira na prepucavanja, ubiranja političkih bodova vezano uz afere, mogu reći da u svim tim aferama nitko nikad nije dovodio u pitanje postupanje i profesionalnost rada policijskih službenika.”

Zaposlenicima je poručio da će se na njihovim plaćama to osjetiti jer će svi od utorka imati veće plaće u neto iznosu od 300 do 400 eura. Dodao je da je to jasan znak ulaganja u borbu protiv korupcije.

Akcija USKOK-a

O današnjoj akciji je rekao: “Radi se o pronevjerama u domeni poreza, carina… Radi se o uvozu automobila iz inozemstva, mislim da je ukupna vrijednost skoro 900.000 eura. Nekih desetak osoba je uhićeno. Sad je na pravosudnom sustavu da iz toga izvuče epilog.”

Slučaj Matanić

“Započet ćemo izvide. O kakvim se kaznenim djelima točno radi, ne mogu sad reći. Iz medijskih smo napisa mogli zaključiti da se može raditi o kaznenim djelima koja se gone po službenoj dužnosti. To ćemo s DORH-om i poduzeti. Nemamo nikakvu zaprimljenu prijavu oštećenih osoba”, rekao je načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac.

Slučaj Banožić

“Policija je odradila svoj dio posla, podnijela je kaznenu prijavu i tu je policijski dio posla odrađen. Sve kasnije je koordinacija s DORH-om i nikad nismo komentirali istraživanja u tijeku. To nije posao politike. Ovo su očito prigodne izjave, u kampanji neodgovorne, jer dolaze s najviše političke razine. Javnosti bi trebalo slati poruku da sustav radi. Ako postoji primjedba, može se provjeriti, ali to se ne radi s javne scene, pred medijima jer to samo govori o tome je li u pitanju želja da se proizvede dojam u javnosti ili stvarno zabrinutost i pitanje koje se legitimno postavlja. Ako ne idete institucionalnim putom, o tome govorite medijski, a ne obraćate se institucijama, onda je jasno da je cilj izjava nešto drugo, a ne kako u Ustavu piše – briga za funckcioniranje državnih institucija. To se ne pokazuje grubim riječima i uvredama”, rekao je Božinović.

