HŽ od nedjelje ima novi vozni red vlakova: Evo koje linije uvode, a koje mijenjaju

Hrvatska željeznice od sutra imaju novi vozni red vlakova. Željeznički promet tako dobiva niz promjena, a novi raspored trajat će godinu dana.

Novi vozni red stupa na snagu 10. prosinca 2023. i vrijedi do 14. prosinca 2024., a možete ga preuzeti ovdje.

U voznom redu 2023./2024. vozit će 769 vlakova, od toga 725 u unutarnjem i 44 u međunarodnom prijevozu.

Izmjene u međunarodnom prijevozu. U međunarodnom prijevozu Hrvatska je povezana sa Slovenijom, Austrijom, Njemačkom, Švicarskom, Mađarskom i Italijom.

Uvedeni su vlakovi:

1801 Villa Opicina (7.50) – Rijeka (9.54) – vozi od 25.4. do 30.9.2024.

1812 Rijeka (18.25) – Villa Opicina (20.35) – vozi od 25.4. do 30.9.2024.

Izmjene u pograničnom prijevozu. Uvedeni su vlakovi:

7350 Varaždin (10.45) – Čakovec (11.01) – Lendava (11.33) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

7351 Lendava (11.45) – Čakovec (12.19) – Varaždin (12.30) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

7352 Čakovec (16.01) – Lendava (16.33) – ne vozi nedjeljom i blagdanom

7353 Lendava (16.41) – Čakovec (17.13) – ne vozi nedjeljom i blagdanom

Izmjene u unutarnjem prijevozu. Kod dijela vlakova došlo je do pomicanja vremena polaska i dolaska, dio vlakova produljio je relaciju vožnje, dio vlakova vozi pod novim brojem, a kod dijela vlakova izmijenjen je kalendar prometovanja.

Na relaciji Zagreb – Duga Resa i obrnuto uvedeni su vlakovi:

702 Zagreb GK (15.57) – Duga Resa (17.08) – vozi od ponedjeljka do petka osim blagdanom

703 Duga Resa (18.03) – Zagreb GK (19.11) – vozi od ponedjeljka do petka osim blagdanom

Na relaciji Zagreb – Sisak Caprag i obrnuto uvedeni su vlakovi

760 Sisak Caprag (6.40) – Sisak (6.47) – Zagreb GK (7.27) – vozi od ponedjeljka do petka osim blagdanom

761 Zagreb GK (16.26) – Sisak (17.14) – Sisak Caprag (17.20) – vozi od ponedjeljka do petka osim blagdanom

Na relaciji Zagreb GK – Križevci i obrnuto uvedeni su vlakovi

776 Križevci (7.04) – Zagreb GK (8.01) – vozi od ponedjeljka do petka osim blagdanom

777 Zagreb GK (18.23) – Križevci (19.15) – vozi od ponedjeljka do petka osim blagdanom

778 Križevci (19.29) – Zagreb GK (20.21) – vozi od ponedjeljka do petka osim blagdanom

Na relaciji Gradec stajalište – Bjelovar i Križevci – Sv. Ivan Žabno uvedeni su vlakovi

2331 Gradec stajalište (6.48) – Bjelovar (7.27) – ne vozi nedjeljom i blagdanom

2333 Gradec stajalište (15.39) – Bjelovar (16.19) – vozi svakodnevno

2382 Sveti Ivan Žabno (15.18) – Križevci (15.40) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2381 Križevci (6.37) – Sveti Ivan Žabno (6.57) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2383 Križevci (11.27) – Sveti Ivan Žabno (11.47) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2385 Križevci (16.10) – Sveti Ivan Žabno (16.30) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2384 Sveti Ivan Žabno (20.05) – Križevci (20.27) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

Na relaciji Zagreb – Zabok i obrnuto uvedeni su vlakovi

792 Zagreb GK (16.22) – Zabok (16.49) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

791 Zabok GK (6.55) – Zagreb GK (7.22 ) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

Na relaciji Zagreb – Nova Kapela – Požega uveden je vlak

1753 Zagreb GK (13.04) – Nova Kapela-Batrina (16.19) – Požega (17.08) – vozi nedjeljom do 16.6. i od 29.9.2024., a ne vozi 24. i 31.12.2023., 18.2., 31.3., 17.11., a vozi još 1.4. i 18.11.2024.

Na relaciji Zagreb GK – Novska – Vinkovci –Tovarnik i obrnuto uvedeni su vlakovi

2515 Slavonski Brod (20.44) – Vinkovci (21.55) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2553 Vinkovci (9.57) – Tovarnik (10.29) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

Vlakovi 742 i 745 produlji su relaciju do/od Vukovara i voze:

742 Vukovar (4.52) – Vinkovci (5.20) – Zagreb GK (9.51) – ne vozi nedjeljom i blagdanom

745 Zagreb GK (15.10) – Vinkovci (19.50) – Vukovar (20.08) – vozi svakodnevno

Na relaciji Vinkovci – Vukovar i obrnuto uvedeni su vlakovi:

2902 Vinkovci (6.32) – Vukovar (6.49) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom ni od 27.12.2023. do 5.1.2024., od 19. do 23.2., od 28.3. do 5.4. i od 24.6. do 30.8.2024.

2901 Vukovar (6.59) – Vinkovci (7.18) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom ni od 27.12.2023. do 5.1.2024., od 19. do 23.2., od 28.3. do 5.4. i od 24.6. do 30.8.2024.

2908 Vinkovci (13.53) – Vukovar (14.10) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom ni od 27.12.2023. do 5.1.2024., od 19. do 23.2., od 28.3. do 5.4. i od 24.6. do 30.8.2024.

2909 Vukovar (14.40) – Vinkovci (14.59) – ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom ni od 27.12.2023. do 5.1.2024., od 19. do 23.2., od 28.3. do 5.4. i od 24.6. do 30.8.2024.

