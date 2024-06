I novi državni tajnik u Vladi ima čudnu diplomu iz Banje Luke: “Završio sam ekonomiju i to je to”

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Telegram je poslao mail Univerzitetu, zamolilo odgovor na pitanja kad je Marinko Beljo ondje upisao studij, temeljem kojeg dokumenta, kad ga je završio i koliko je semestara položio, te kakvu je točno titulu stekao. Napisali su i da će sutradan doći u Banja Luku te ih zamolili da im pripreme odgovore. Na ulazu ih je dočekao zaštitar, rekao kako zna da su novinari i da im po naređenju uprave ne može dopustiti ulazak u zgradu.

“Čistim štalu”, rekao je u petak, 24. svibnja, oko 15 sati Marinko Beljo (60) kad su ga iz Telegrama nazvali nakon što se pročulo da će on, a ne Davor Dretar Drele, biti državni tajnik iz redova Domovinskog pokreta u Ministarstvu poljoprivrede Josipa Dabre. Beljo je također visoko školovanje završio u Bosni i Hercegovini, pa je zamoljen da pojasni gdje i kako.

“Pa vidi, to je bilo 2017., završio sam ekonomiju i to je to, magistar ekonomije”. Na pitanje na kojem sveučilištu, nakon kraćeg razmišljanja Beljo je odgovorio: “Univerzitet za poslovne studije u Banjoj Luci”. Kada je upitan koliko je semestara studirao, rekao je: “Gledaj ovako, to je bilo, tamo kod njih je bilo četiri semestra, tamo sam položio razliku, a prije toga sam bio u Brčkom, završio tri godine bakalarus na Europskom univerzitetu u Brčkom. Onda sam položio razliku da mi priznaju predmete”. “Pa ste diplomu nostrificirali u Hrvatskoj?”, upitan je. “Da, da”, kaže Beljo.

