Ide li Plenković u Europu i tko će ga u tom slučaju zamijeniti na čelu HDZ-a?

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / ilustracija

Izbor glavnog državnog odvjetnika, izbor ustavnih sudaca, izmjene Kazenenog zakona iliti Lex AP-a - samo su neke od bitnih točaka koje bi sabor trebao sazvati na moguće zadnjoj sjednici koja počinje sutra aktualnim prijepodnevom. Oporba Plenkoviću još jednom najavljuje vruć dan, ali i dalje sve više zanima datum parlamentarnih izbora. A ukoliko premijer doista i završi na nekoj europskoj funkciji nameće se pitanje tko je njegov nasljednik. Može li to biti Ivan Anušić koji ga je često znao krizirati?

“Pa moj je plan pobijediti ponovno na izborima i to za Hrvatski sabor, za Europski parlament, a nadamo se i predsjedničkim”, kaže Andrej Plenković.

Je li time u petak napokon, sasvim slučajno, otkrio redoslijed izbora u ovoj superizbornoj godini?

“Pa ne bih rekao, on je samo pobrojao one glavne izbore koji će se dogoditi ove godine. U svakom slučaju to je na njemu da to kaže, a sigurno nije na meni da govorim u nečije tuđe ime”, kaže HDZ-ovac Željko Reiner.

A Plenković na to pitanje ne želi dati jasan odgovor. Sigurno je da će njegove europske pretenzije zanimati i oporbu na aktualnom prijepodnevu.

“Bit će sutra vruće u sabornici, samo vam toliko mogu reći. Reci kad je datum izbora ili reci da tebe uopće ne zanima neko mjesto jer vidimo da se sve vrti hoće li on otići u Europsku komisiju ili neko drugo mjesto, da gleda samo sebe”, govori Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta.

U Mostu ipak vjeruju da će HDZ, kako kažu, glodati kost do kraja i pričekati s izborima koliko mogu. A ne vide ni Plenkovića u Europi.

“Tako da sam skloniji vjerovati da ćemo Plenkovića krajem ove godine umjesto na visokoj briselskoj funkciji prije ćemo ga gledati u Saboru kao oporbenog zastupnika bez Kluba u onoj magarećoj klupi na samom kraju sabornice jer iskustvo poučava da nakon što izgube vlast HDZ-ovci šutnu svog predsjednika”, kaže Nino Raspudić.

Plenkovićev potencijalni odlazak HDZ-u u predstavlja novo stresno razdbolje za stranku. Tko bi ga mogao zamijeniti? Možda Ivan Anušić, branitelj pa župan koji je dolaskom u MORH stupio i na nacionalnu političku scenu? Oporbi svejedno, samo žele izbore.

“Po meni svi su oni isti kad je u pitanju HDZ. Ja predlažem da ne čekamo 22.3. nego da na izbore idemo što prije bez obzira što to značilo za mnoge političke opcije, to je za ovu zemlju nužno”, kaže socijaldemokrat Davor Bernardić.

“HDZ-u su rijetko smetali bilo kakvi ideološki predznaci bilo koga, oni su interesa grupa. Njih samo zanima da li će oni moći nastaviti opskrbiljvati sistem koji su stvorili s javnim novcima i javnim resursima i dalje ili neće”, govori možemovka Sandra Benčić.

HDZ ima samo jednu poruku za sve znatiželjnike.

“Svaki član HDZ-a bio bi jako dobar na svakom mjestu koje je predviđeno za njega”, kaže Reiner.

Ova sjednica Sabora trajat će do 22. ožujka. Mnogi vjeruju da je i posljednja u aktualnom sazivu.

