Nobilo za N1: Plenković nije preopasan tip. Meni on ne može ništa, ali vama može

Podijeli :

Odvjetnik Anto Nobilo bio je gost Dnevnika N1 televizije. S Domagojem Novokmetom razgovarao je o fijasku DORH-a u slučaju veliki Agrokor, u koji je i sam uključen kao branitelj jedne od optuženih, Piruške Canjuge.

Nobilo pojašnjava da su ljudi obuhvaćeni slučajem veliki Agrokor i dalje u istom statusu – oni su osumnjičenici sve dok traje istraga. Do zastare kaznenog psotupka rok je jako dug, pojašnjava odvjetnik, govoreći i da, kad se optužnica jednom podigne, više nema rokova. “Da su oni ostavili Optužnom vijeću da donese odluku, ono bi dalo fiksni rok za dovršetak istrage”, govori.

Državno odvjetništvo ponovno povuklo optužnicu u slučaju Agrokor Olujić o povlačenju optužnice za Agrokor: Sad se vidi da je 1.300.000 eura uludo potrošeno

Što se tiče obuhvaćenih istragom u ovom slučaju, Nobilo kaže: “Ovo je najgora moguća stvar koja im se može dogoditi, to znam iz pozicije moje klijentice. Sve banke je doživljavaju kao osobu s reputacijskim rizikom. Oni skupljaju sve medijske napise o Agrokoru i svemu što se događa, ona trpi svakodnevnu štetu, a tu je i psihološko opterećenje. To je šest, sedam godina pod opterećenjem i to je neugodan život, mnogima je život i upropašten zbog takvih postupaka”, kaže.

Nobilo kaže kako ne bi bilo velike koristi ni od odlaska na ESLJP jer bi se možda dobila neka “sitna odšteta”, ali se ne bi riješila stvar.

“Pitanje je u kojem roku DORH može napraviti novo vještačenje”, govori dodajući kako se u ovom slučaju još nije došlo ni do svih prigovora na optužnicu. “Mi imamo daleko većih kršenja zakona na štetu optuženika nego što je ovo vještačenje. Cijelu tu optužnicu treba demontirati i netko ozbiljan i stručan treba vidjeti što s tim predmetom.”

Ministar Malenica ranije u subotu je rekao kako je Ministarstvo spremno platiti novo vještačenje, ako ono bude potrebno. “Moraju”, kaže Nobilo o toj izjavi ministra. Novog vještačenja se, kaže, boji samo u slučaju da se napravi “fake vještačenje”, odnosno, da se ne bi našao netko tko će samo svojim pečatom potvrditi rezultate vještačenja koja je upravo palo i koje Nobilo uspoređuje s vrećicom graha iz koje netko izvlači samo bijela zrna, a ostavlja šarena.

Nobilo kaže da su zamjenici državne odvjetnice predlagali drugačiju optužnicu, ali da je Hrvoj Šipek iz nekih svojih, kako on kaže, vjerojatno političkih razloga, naredila da se optuže svi ljudi, iako za to nije bilo dokaza. Zbog toga smatra i da u DORH-u teško da će biti sankcija zbog ovog, posljednjeg, fijaska. “Ne može ona izaći u kazneni, a ni stegovni progon svojih zamjenika jer će sve ovo što sam vam rekao izaći na površinu”, govori Nobilo dodajući da bi netko od njenih nasljednika možda i mogao krenuti u to. “Turudić da, on je tip koji bi mogao krenuti i tako pokazati tko je šef i kako će se dalje raditi. Po svojoj strukturi je čovjek koji može tako nastupiti”, govori Nobilo.

Postoje i dokumenti u kojima je dosta precizno određeno što u ovoj optužnici ne valja, govori Nobilo i dodaje kako se ti dokumetni nalaze pod ključem. “Moraš slušati šefa. Ako struka pobijedi dolaskom novog glavnog državnog odvjetnika, to bi bila velika novost i reforma”, smatra on.

Udarom na N1 Plenković uspio ono što se dosad činilo nemoguće! Odvjetnica o udaru Plenkovića na N1: Iznenađena sam, on je pravnik. Polulegalno mi je nepoznat pojam

Boji li se Plenkovića?

Na pitanje je li u strahu zbog etiketiranja svih onih koji mu se ne sviđaju, u koje je posljednjih dana intenzivno krenuo predsjednik Vlade Andrej Plenković, Nobilo kaže kako ga to zabavlja i kako smatra da “Plenković nije preopasan tip”. “Očito ga je zasmetalo što sam ujutro na N1 rekao da je netko dao mig Turudiću da se javi i taj se mig poonavljao cijeli dan. To mu je išlo na živce pa je, da bi izbjegao odogvor za to, jer je Turudić očito dobio mig, i dalje stojim kod toga, sve pretvarao u šalu. Nije mig, nego Rafalei”, kaže Nobilo.

Na pitanje koliko je to opasno, Nobilo odgovara: “To može biti opasno za vas. Rekao vam je da ste polulegalni, meni je to ličilo na prijetnju, da ćete sutra biti ilegalni i nećete raditi, on ima tu moć i to može. Ali meni ne može ništa, ja ovisim o neodređenom broju klijenata, meni on ne može ništa, vama može”, zaključuje odvjetnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.