Poznati trener Ilija Lončarević govorio je u N1 Studiju uživo uoči polufinalnog obračuna hrvatske nogometne reprezentacije s Argentinom o očekivanjima od ovog susreta, ali i o situaciji u hrvatskom nogometu.

Što očekujete?

Pitanje je strašno teško. Svi očekujemo pobjedu. Igrači i momčad su nam dali uvjerenje da mogu. Da se nije dogodilo ovo prije, mi bismo rekli da je Argentina Argentina i da su favoriti i da moramo biti skromni. Ali mi ne moramo biti ni skromni ni ponizni, apsolutno smo ravnopravni i smatram da možemo ići na pobjedu.

Možemo li u utakmici s Argentinom očekivati nešto slično kao protiv Brazila?

Brazil je još uvijek bio u nekakvom početku ove završnice. Kao favorit cijelog SP-a, praktički glavni favorit, oni i Francuska, ako ćemo biti do kraja točni, normalno da smo bili u malo slabijem položaju u prognozama. Mi teško prolazimo grupu i naša momčad daje malo neuvjerljive igre. Naravno da, kad se prođe grupa, onda igračima malo padne kamen sa srca i to se nama dogodilo protiv Brazila. S većim strahom smo ušli u utakmicu s Jspanom nego protiv Brazila. To je najveća snaga ove momčadi, koja može odigrati takvu utakmicu na taj način.

Kako će se postaviti Argentina?

Oni imaju svoju prepoznatljivost. Čvrsta su, prgava, na momente prljava momčad. Naš odgovor treba biti naša koncentracija, čvrstina i strpljivost, nenasjedanje na provokacije i kriterije suđenja koji mogu biti na našu štetu, to se nikad ne zna i čekati svoje vrijeme koje će u svakom slučaju doći. Argentina nije ništa specijalno jača. Ne možemo zanemariti Messija. On može biti prevaga, ali samo ako budemo imali propuste u prostoru gdje on igra. Jedan igrač ne može biti prepreka ako smo mi u redu.

Makni Mesxsija iz Argentine i dobio si Ekvador. Ima li istine u tome?

Nije baš tako, ali ima to i drugu stranu. Takav je slučaj i s Ronaldom u Portugalu. Makni Messija iz Argentine i dobit ćeš više slobode da drugi pokažu što znaju. Svi su oni pod utjecajem njega. Mi imamo sreću da je naš Modrić drugi tip igrača, da je vezni igrač, da puno više čini za momčad. Ovo su igrači koji su dominantni u svojim momčadima u završnici… Oni su opasni, ali nemam straha pred njima jer mislim da mi imamo veće argumente.

Kako biste čuvali Messija?

Teško je reći, ovo je šesta utakmica na prvenstvu, nadam se da će biti i sedma i da će biti finale. Igrači su već umorni, ali ne koliko bi bili na kraju sezone. Drugi je razlog to što temperatura nije ono što smo mi očekivali jer su tamo visoke temperature. Stadioni su klimatizirani. To je veliki plus za igrače da se brzo odmore i mogu dalje. Ali mislim da su svi na granici. Najbolji odgovor je da što više možemo budemo u pritisku na njihovoj polovici da njega eliminiramo. Zahvaljujući Brozoviću, slabosti vezne linije su svedene na minimum, ali nismo čvrsti kao neke druge reprezentacije. Kao Argentina i Maroko, tu smo malo tanki i ako pustimo Messija blizu, bit će to teško zatvoriti.

Što je s hrvatskim napadačima?

Rekao sam da izbornik ima dvije, tri dileme. To je centarfor, centralni napadač. Nije se odlučio nego ih, prema situaciji ili osjećaju ili njihovom stanju, sporadično stavlja na tu poziciju pa je igrao i Kramarić i Petković i Livaja. I pozicija desnog krila za koju isto nemamo igrača. Oršiću ne paše desna strana… Ali mislim da njih dvojica (Perišić op. a.) mogu igrati zajedno. Moramo imati još jednog Perišića za dubinu. Mi nemamo dubine osim bekova. Juranović je korektan i pošten igrač i istrči svoje najviše što može… I normalno, lijevi bek, tko će igrati. Zasad izbornik to uspješno rješava.

Tko vam se najviše svidio u napadu?

Teško je reći. Najjači dojam je ostavila utakmica koja je bila malo izvan pravila, protiv Kanade gdje je igrao Kramarić desno i Livaja pa je Kramarić konačno došao na ono što treba, biti nepredvidiv u kretanju i napravio je svoj posao. Nemam određeno mišljenje tko bi to trebao biti.

Golmani su uvijek važne karike.

Da budem iskren, malo bezobrazno, vratar Argentine me ne zanima baš. A Livaković treba samo nastaviti, da to obavi kao i dosad.

Livaković je bio ključna figura pobjede protiv Brazila. Je li otklonio sumnje?

Mi smo čudna nacija, pojedine igrače zahvaljujući lošem danu ili slučajnoj grešci, a vratari su tu najčešće na meti, istog trenutka otpisujemo. Veliki vratari, Neuer, Allison, svi su imali grešaka i nitko nije postavio pitanje njihove vrijednosti i kvalitete. BIlo bi vrijeme da se prestane razgovarati tako i o Livakoviću.

Kada se pogleda kontinuitet igara, kolika je to anomalija i je li anomalija?

Može se reći da smo čudna anomalija u svijetu nogometa. Teško je to objasniti. Imamo puno vrhunskih talenata među djecom. Na našu sreću rano odlaze iz Hrvatske i vani stasaju. Kažem na sreću jer mi ovdje nemamo ni materijalne ni bilo kakve druge uvjete da bi se ta djeca mogla razvijati do kraja. Nitko nikad ne spominje ni trenere. Ja sam najviše naučio gledajući velike trenere. Mi o tome uopće ne vodimo brigu. Prvi je Zvone Boban spomenuo trenere neke dan.

