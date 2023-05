Ima jedna tajna veza Charlesa i Osijeka: “Kralj me tražio da ga vozim što brže”

Podijeli :

Krunidba kralja Charlesa slavila se i u Hrvatskoj i to u Osijeku. Britansko veleposlanstvo organiziralo je prijem uz prijenos ceremonije u Arheološkom muzeju, a mnogi građani pratili su prijenos na otvorenom. Charlesa za Osijek vežu korijeni, točnije šukundjed.

Ima neka tajna veza između Osijeka i kraljevske obitelji. Dok je u Londonu sat otkucavao 13 sati i Charles III. primao krunu, u gradu na Dravi slavilo se uz zvukove škotskih i baranjskih gajdi.

Na trgu u Osijeku stotine građana gotovo četiri sata pratile su svaki korak kraljevske obitelji. U Arheološkom muzeju bila je svečana ceremonija, koja je posebno emotivna bila za gospođu Ilonku čiji sin i kćer su slavonski kraj zamijenili britanskim ulicama prije 20 godina.

Britanski veleposlanik objasnio vezu između kralja Charlesa i Osijeka

“Sviđa mi se taj narod tamo, kraljevska obitelj manje, ali sam ipak oduševljena kad ih vidim na televiziji nešto mi zaigra u srcu zato što su možda moji tamo i ne viđam ih samo jednom godišnje pa velika nostalgija za njima onda me veže i za London”, rekla je Ilonka Sombothelji.

Još kao princ od Walesa, Charles III. 2016. u Osijeku je kušao naše vino, slavonske delikatese i uživao u pjesmi naših snaša. Na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi dočekalo ga je 2 tisuće građana, a baš tada upoznala ga je i gospođa Ilonka.

“Nisam očekivala da će se baš sa mnom rukovati, rukovao se redom i bila mi je posebna čast jer sam zbunjeno progovorila ‘your welcome in Croatia’, a on me pogledao i rekao je ‘Thank you Croatia people is nice people’, rekao da se začudio da nije očekivao da se engleski tako dobro govori u Hrvatskoj”, kazala je.

Tog ožujka prije 7 godina i gospodin Petar susreo se s princom Charlesom. Poklonio mu je 2 knjige, a sada traži način kako do četrdesetog monarha Velike Britanije dođe i njegova nova knjiga o Osječkom kraju.

“Bio je oduševljen s tim knjigama i primijetio sam da je princ Charles vrlo jednostavan, skroman, posebno inteligentan čovjek mogu reći velikan. On me oduševio i nikad ne mogu zaboraviti taj moj susret ovdje u Tvrđi”, kaže Petar Živković iz Osijeka.

U Osijeku, jednom od 280 gradova koji su na poseban način slavili krunidbu kralja organizirana je i vožnja tramvajem u kojem se vozio i on sam sa suprugom Camillom.

Krunidba Charlesa III. bit će najveličanstvenija ikad, a profitirat će i nacija Kralj i kraljica mahnuli s balkona Buckinghamske palače

“Princ Charles je sjedio na sredini tramvaja, evo ovdje, naravno i njegova supruga Camilla. Bili su izuzetno neposredni, susretljivi, zanimala ih je povijest grada. Gospođa Verica je vozila sporo tako da su imali priliku uživati u bogatoj povijesnoj i kulturnoj baštini ovog grada na Dravi”, rekla je Varja Guttert, turistički vodič.

U desetominutnoj vožnji kralja je, s 38-godišnjim iskustvom upravljanja vozila gospođa Verica.

“Imala sam tremu, ne mogu reći da nisam. Kad sam sjela u tramvaj i kad je krenula vožnja onda je trema nestala. Oni su nešto u Tvrđi se malo zadržali tako da su htjeli da ja malo brže odvozim, tražili su bržu vožnju, a ja sam rekla – ne, sad ja ovdje dirigiram”, kaže Verica Bosanac, umirovljena vozačica tramvaja.

Tom prigodom kraljevski par na dar dobio je butru – doživotno besplatne karte za vožnje Osijekom.

“Razgovarali smo da bi voljeli da tu kartu još jednom probaju iskoristiti”, rekao je osječki gradonačelik Ivan Radić.

“Ovo je mjesto na kojem susreće ljude koji su strastveni prema stvarima do kojih je njemu stalo – to je okruženje, nasljeđe, dijalog”, rekao je Simon Thomas, britanski veleposlanik u Hrvatskoj.

Dašak sjaja i blještavila britanske krune na kratko je zasjao i u Osijeku. I baš zato građani drže fige da će Hrvatskim ulicama i gradom na Dravi uskoro, po šesti put prošetati i novi kralj – Charles III.

