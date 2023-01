Ima li Vanđelićev politički angažman šansu za uspjeh?

Podijeli :

Izvor: AFP/Andrej Isaković/Ilustracija

Dragan Bagić, sociolog s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u Studiju uživo N1 televizije govorio je o rekonstrukciji vlade, obnovi, uvođenju eura i rastu cijena.

Dragan Bagić komentirao je najavu Damira Vanđelića o osnivanju stranke i ulasku u politiku.

“Ono što treba reći je da je u zadnjih nekoliko izburnih ciklusa imali smo takve projekte, nove političke projekte, nove figure, stranke, pokrete koji su pokušali zauzet mjesto alternative”, podjseća sociolog.

“Pojava nekih kandidata tog profila nije neubičajena. Čak bi ovi sljedeći izbori mogli biti izuzetak u odnosu na neku pravilnost kad smo na svakim nacionalnim izborima, pa i lokalnima imali takav profil kandidata”, podsjeća.

Bačić nakon Odbora: Najvažnije je potrošiti novce, a nije ih malo Suverenisti žele interpelaciju zbog neopravdanog povećanja cijena

“Mislim da će gospodin Vanđelić, ako okupi ekipu i dizajnira svoj politički proizvod do kraja, popuniti taj prostor koji se činio nepopunjen, i čini se da imamo novu priču, projekt, proizvod, koji će pokušati privući pažnju više od već postojećih proizvoda”, kaže Bagić.

Kaže kako je bazen tih protestnih glasova razmjerno velik,

“Kad se gleda nekoliko zadnjih izbornih ciklusa, pogotovo predsjednički izbori, gdje se ti protestni glasovi najlakše kocentriraju oko jednog svježeg kandidata, broj tih birača kreće se oko 20 posto, što je solidan bazen. Dio tih glasova kontrolira Most koji je uspjeo dio protestnih birača pretvoriti u svoje, relativno lojalne birače, ali mislim da svjedno, uz Most, postoji solidan prostor od 10-15 posto biračkog tijela”, kaže sociolog.

Kaže da govori o onima koji izlaze na izbore i aktivno traže alternativu, ne o onom dijelu od 50 posto građana koji su naprosto razočarani i nemaju nikakvu nadu.

“Prostor svakako postoji, ali ne vjerujem da je takav da bi mogla se pojaviti neka opcija koja bi mogla pomesti sve druge kao što je to bio slučaj u Sloveniji. Takav jedan projekt može ostvariti značajan rezultat, pogotovo u ovoj situaciju fragmentirane političke scene gdje će skupljanje neke parlamentarne većine po meni biti jako zahtjevno”, smatra Bagić.

“Recept kojeg nudi Vanđelić nudili su i drugi”

Bagić je povukao paralelu sa Slovenijom u kojoj su posljednjih godina politički uspjeh imale nove stranke i pokreti stranaka na centru i lijevom centru koji su preuzimale vlast. Kaže da u Sloveniji kao u Hrvatskoj postoji jaka stranka desnog centra.

“I dok je ljevica u Slovniji adaptilna, to u Hrvatskoj nije slučaj. SDP usprkos svim krizama uspjeva zadržati jedan dio biračkog tijela na toj strani spektra”, kaže Bagić.

Dodaje da i usprkos tome kad SDP nema uvjerljivo vodstvo i političku alternativu i narativ, uspjeva zadržati pola svog biračkog tijela. Smatra da su na ljevici, s obzirom na to da je i Možemo zadržalo svoj dio lijevog biračkog tijela, karte prilično raspoređene, ali da je takav slučaj i na desnici.

Vanđelić o ulasku u politiku: Ovi ljudi koje vidite na TV-u nisu naši najbolji Kremlj o Britaniji: Koriste Ukrajinu kao instrument za ostvarenje svojih ciljeva

“Ostaje samo ovaj prostor u sredini i kod protestnih glasova koji nisu ni na jednoj od tih političkih strana, gdje se može ostvariti rezultat, ali ne vidim prostora za neki veliki uspjeh”, kaže.

Recept kojeg nudi Vanđelić, da se po strani ostave podjela na lijevo i desno, nudili su i drugi, kaže.

“Postoji dio birača koji je spreman prihvatiti tu poruku”, kaže. Dodaje da nema naznaka da se tradicionalni svjetonazorski rascjepi slabe.

“Dapače mislim da se utvrđuju i radikaliziraju. Čini mi se da nema dovoljno birača koji bi prihvatili tu poruku da bi takva opcija bila najjača i relativni pobjednik”, kaže Bagić.

O izvanrednim izborima

Spominju se izvanredni izbori. Bagić kaže da HDZ ulazi u predizborni period u najboljoj situaciji ikad, a usprkos tim aferama i kadrovskim problemima HDZ-ove vlade imaju rezultate s kojima može komepnzirati sve probleme koje ima.

“HDZ ulazi u ovaj izborni period u boljoj poziciji, zdravije i spremnije nego u mnogim izborima u posljednjih 20 godina”, kaže Bagić i ističe da takva pozicija daje HDZ-u mogućnost da odlučuje slobodno kad će biti izbori, pogotovo da bi ostavili što manje prostora novim političkim projektima poput Vanđelićevog.

Šef svjetskog energetskog diva najavio daljnji rast cijena energije VIDEO Svađa na Odboru: Plenković mostovce nazvao “karijesovim mališanima”

“No s druge strane”, naglašava Bagić, “imamo obnovu. To je meki trbuh cijele vlade. Ako se raspišu izboru u taj meki trbuh će svi udarati. Cijela ideja ove rekonstrukcije je da se taj trbuh nabilda i ojača, da se ti udarci, koji će svakako dolazit u njega budu podnošljiviji. I upravo profil Branka Bačića to sugerira”, kaže Bagić i dodaje da Bačić ima političku snagu i autoritet i mislim da je plan da se toj osobi da vrijeme da stvari poboljša, da se obnova pokrene i uhvati zamašnjak to će biti trenutak kad će HDZ krenuti na izbore.

Smatra i da su Plenkovićeve reference, odnosi kontakti su takvi da je ozbiljan kandidat za europske funkcije. Kaže i kako bi ako uspije dobiti treće izbore i osigurati mandat i većinu ima mogućnost postati najuspješniji politički lider od 1990-ih do danas. Ta treća pobjeda donijela bi mu i bolju pregovaračku poziciju za europsku fotelju smatra Bagić.

Dodao je i da premijer nema konkurenciju kod oporbe te da mu jedino parira Zoran Milanović koji mu nije direktni takmac. Kaže i da je smjena Tramišak namjerno napravljena kako bi Plenković pokazao da je na vrhuncu moći i da je ta smjena demonstracija svima u HDZ-u da nitko ne dovodi u pitanje da je on najmoćniji. Podsjetio je da Plenkoviću rade probleme ljudi koje je naslijedio od Karamarka poput Josipe Rimac i Darka Horvata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.