Vanđelić o ulasku u politiku: Ovi ljudi koje vidite na TV-u nisu naši najbolji

Podijeli :

Izvor: N1/Ivan Hrstić

Damir Vanđelić gostovao je u N1 studiju uživo.

Govorio je i o svojoj političkoj opciji.

Vanđelić o Bačićevim najavama ubrzanja obnove: To je čisto politiziranje Burno na predstavljanju Bačića, Plenkovića “rešetali” zbog Tramišak

“Svatko od nas ima ideologiju, ja imam svoju. No radi se o tome da mi sada imamo egzistencijski problem i za taj egzistencijski problem ZRIN smatra, naša je paradigma ekonomska. Imamo ljude koji su članovi nekih stranaka, nas to ne zanima. Zar nije interes hrvatskih građana dići svoju plaću 90 posto. To je moguće za 4 do 6 godina. To je realno da se Hrvatska pokrene. Osim toga što smo unutar EU-a siromašna zemlja, nas se smatra i korumpiranima i zato nemamo investicije. Ova kriza koja je pogodila Europu vodit će prema dobrom trendu, a to je ponovna industrijalizacija Europe. Imamo dobre ljude, fali nam organizacija i kvalitetni procesi unutar države”, rekao je Vanđelić.

Upitan hoće li njegova stranka biti spremna na izbore, Vanđelić je rekao da je demokracija jedna prekrasna stvar.

“Kod nas su ljudi obeshrabreni i misle da se ništa ne da promijeniti, da se promijeniti. Nisu ovi ljudi koje svaki dan gledate na televiziji naši najbolji ljudi”, rekao je Vanđelić.

Upitan zašto bi netko na izborima zaokružio njegovu opciju, Vanđelić je rekao da je to jednostavno. “Plenković ima fenomenalne karakteristike u smislu vanjske politike, ali sve ovo što se kod nas događa nema veze s vanjskom politikom. Nama sad treba ekonomska paradigma, trebaju nam pare, mi hoćemo veće plaće, bolje školovanje, bolju vojsku, da su profesori cjenjeniji i bolje plaćeni, to nam treba”, rekao je Vanđelić.

Za sebe je rekao da ima iskustva u vođenju ljudi te da u Hrvatskoj ima sposobnih ljudi poput njega koje bi trebale biti u politici, ali su obeshrabreni. “Obeshrabreni su ulaskom u politiku na način da se ili prijeti ili se govori da nećete uspjeti”, rekao je Vanđelić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.