Izvor: N1

Sindikatima zaposlenih u javnim službama Vladina ponuda povećanja osnovice plaća nije prihvatljiva očekuju da ju korigira i to će iznijeti na sutrašnjem nastavku pregovora. Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić govorio je o tome u N1 Studiju uživo, navodeći da očekuju pojačanu ponudu Vlade. U suprotnom, poduzet će akcije koje su Sindikatima na raspolaganju.

“Naši zahtjevi nikad nisu bili neumjereni, ali ovaj put ih treba promatrati u skladu sa situacijom u zemlji. Sindikati nikad nisu dobili bitku ni s umjerenom inflacijom, a kamoli galopirajućom, a Hrvatska je u zoni galopirajuće inflacije”, rekao je Stipić.

Kaže da je sada pitanje u kojoj mjeri će se Vlada približiti njihovim zahtjevima. Zahtjev sindikata je 13 posto (8 posto 1. listopada i 5 posto 1. siječnja), a Vladina zadnja ponuda je ukupno šest posto (4 posto 1. listopada i 2 posto 1. travnja).

“Sutrašnji sastanak je besmislen ako Vlada ne dođe s novom ponudom. Ako sutra ne dođu s pojačanom ponudom, onda se postavlja pitanje ne vuku li oni nas za nos”, istaknuo je.

“Želim vjerovati da se ne radi o kupovini vremena. Ako to ne bude tako, ako Vlada sutra kaže da je ponuda konačna, onda stvari treba nazvati pravim imenovom – odugvlačenjem i kupovinom vremena”, dodao je.

Komentirao je i posljedice odbijanja vladine ponude, odnosno koje akcije sindikati mogu poduzeti.

“Ako sutra Vlada dođe s poboljšanom ponudom, opet slijedi izjašnjavanje članstva. Ako vlada ništa ne ponudi, tada će sindikati sigurno izaći s najavom događaja poslije sutrašnjeg sastanka. Zna se što sindikati mogu u takvim situacijama. Kao prvi pritisak se nameće prosvjed svih sindikata, ako to ne da rezultata, zna se što slijedi jer sindikati više ne mogu ponovno doći do vlade jer vlada više nema obvezu s nama pregovarati, ukoliko ne najave štrajk”, kazao je Stipić pa nastavio:

“Ako sindikati najave štrajk, tad se po zakonu mora provesti proces mirenja i tad moramo ponovno s njima sjesti. Naše će članstvo sigurno, ako se stvore za to uvjeti, kroz pritisak, ako nije moglo drugačije, doći do onog što im pripada – povećanja osnovice u skladu s rastom životnih troškova i rastom plaća u gospodarstvu.”

Navodi da postoji još jedna mogućnost. “Prije nego što se krene s industrijskim akcijama, treba vidjeti ima li još prostora za pregovor.”

Navodi da od 2006. godine nijedan spor vlade i sindikata nije završen bez premijera.

“Bilo bi jako dobro da i premijer, ne da samo čuje što mu govore minsitri, želim vjerovati da on neće pustiti da to prođe mimo njega. Možda nešto što nisu uspjeli ministri, možda to uspije ministar”, istaknuo je.

Kaže da vjeruje u kvalitetan dogovor s vladom jer je ova vlada više puta pokazala da je spremna na kompromisna rješenja.

“Učitelji, znanstvenici, liječnici… – to je kralježnica jedne države. Kako ta vlada može očekviati da bilo tko ima razumijevanja za važnost posla koji radimo ako nas ona sama ne uvažava? Ti učitelji školuju djecu tih ministara, liječe njihove roditelje”, navodi Stipić.

Osvrnuo se i na navode da nema novca za ispunjavanje ovakvih zahtjeva. “Imali smo najavu gradnje stadiona po Hrvatskoj od te iste Vlade koja kaže da nema novaca. Imaš milijune za sportske objekte, a nemaš za učitelje i medicinske sestre.”

“Živimo u istoj zemlji i želimo da nas se na jednak način uvažava, ako novaca nema, onda nema ni za rastrošnost bilo koje vrste, a ako novaca ima, mi smo prvi u redu”, poručio je Stipić.