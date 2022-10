Sindikati odbili ponudu Vlade i najavili akcije koje nisu dobre za građane

Podijeli:







Izvor: Marin Tironi/PIXSELL

Sindikatima zaposlenih u javnim službama Vladina ponuda povećanja osnovice plaća nije prihvatljiva očekuju da ju korigira i to će iznijeti na sutrašnjem nastavku pregovora, najavila je u ponedjeljak predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Nada Lovrić.

“Želimo smanjit realan pad plaća s obzirom na inflaciju”, poručila je Lovrić s konferencije za novinare u ime obrazovnih sindikata naglasivši da imaju veliku većinsku potporu članstva iskazanu na referendumskom izjašnjavanju od oko 80 posto. Podsjetila je kako Vlada nudi povećanje osnovice od 4 posto od 1. listopada i dva posto od travnja iduće godine s isplatom u svibnju koja im je neprihvatljiva.

Ako Vlada nije spremna na korekciju sve su opcije otvorene i sindikalne će akcije krenuti u finalizaciju, najavila je Lovrić napominjući da su u pripremu već krenuli za 180.000 zaposlenih u javnim službama.

Upitala se ima li na Vladinoj pregovaračkoj strani netko tko je spreman razmišljati izvan okvira i da se pregovara šablonski uz argument da bi povećanje plaća generiralo rast inflacije. Na upit treba li se u pregovore uključiti premijer Andrej Plenković rekla je kako “to hoće li on donijeti prevagu ovisi o njemu samome” te da je najodgovorniji jer vodi Vladu.

Očekujemo da će Vlada izaći s boljom ponudom

Ustvrdila je kako nije moguće zadržati pad kupovne moći sindikalnog članstva, jer bi to zahtijevalo 35 postotni rast plaća, što Vlada zasigurno ne bi prihvatila pa su stoga tražili 10 postotno povećanje ove i pet postotno iduće godine. To smatramo minimumom minimuma, poručila je Lovrić dodavši da su sindikati naknadno korigirali svoje zahtjeve tražeći osam posto povećanja za ovu i pet za iduću godinu i da je to njihov konačan zahtjev. U protivnom to bi značilo sunovrat kupovne moći građana, ocijenila je dodavši kako očekuje Vladin pošten odnos prema svojim zaposlenicima.

Predsjednica Glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Anica Prašnjak govoreći u ime sindikata zdravstva, socijalnih i mirovinskih sindikata istaknula je kako država ne može funkcionirati bez tih službi. Očekujemo da će Vlada izaći s boljom ponudom kako ne bismo morali poduzimati sindikalne akcije, da bi zaposlenici bili vrednovani kako zaslužuju i koliko-toliko sačuvala kupovna moć s obzirom na rast inflacije, poručila je.

“Država ne može funkcionirati bez kulturnih djelatnika, socijalnih radnika, zdravstvenih, a sada smo doživjeli trenutak da svi oni očekuju da vlada izađe sutra s boljom ponudom. Mi očekujemo sutra bolju ponudu kako bismo zaustavili sve ono što smo krenuli raditi, a to su sindikalne i industrijske akcije koje nisu dobre za građane. Javne službe su važan sektor za funkcioniranje društva”, kazala je.

Makroekonomist Sindikata znanosti i savjetnik sindikalnog pregovaračkog odbora javnih službi Matija Kroflin istaknuo je kako su sindikalni zahtjevi potpuno opravdani i realni. Na kraju godine želimo povišicom plaće dostići razinu rasta cijena, a za iduću spriječiti njihov realni pad, to je minimum i ispod toga trenutno ne možemo ići, poručio je.