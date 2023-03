Inflacija u veljači usporila na 11,9 posto

Podijeli :

Godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj, mjerena indeksom potrošačkih cijena, u veljači ove godine usporila je na 11,9 posto, nakon što je u siječnju dosegnula 12,7 posto, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS).

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojem je u veljači stopa inflacije iznosila 11,9 posto u odnosu na veljaču 2022. godinu, dok je u odnosu na mjesec ranije inflacija iznosila 0,2 posto.

Tako je stopa inflacije na godišnjoj razini smanjena treći mjesec zaredom, nakon što je u studenome prošle godine dosegnula rekordnih 13,5 posto.

Promatrano prema posebnim skupinama, procijenjena godišnja stopa inflacije za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan usporila je na 15 posto, za energiju 13,4 posto, industrijske neprehrambene proizvode bez energije 10,3 posto, a za usluge 8,9 posto, navodi se u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, tj. u odnosu na siječanj ove godine, cijene hrane, pića i duhana su stagnirali, kao i cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, dok su cijene usluga poskupjele za 0,1 posto, a energije za 0,8 posto.

DZS najavljuje da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u siječnju prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni – European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 17. ožujka 2023. godine.

