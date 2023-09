Informatičar prozvao Muska zbog sukoba u Ukrajini: “Laže, cijepljen je od stvarnosti!”

Podijeli :

Informatički stručnjak Lucijan Carić gostovao je u Novom danu na N1 televiziji, gdje je, među ostalim, komentirao utjecaj američkog milijardera Elona Muska na rat u Ukrajini.

Američki milijarder Elon Musk izazvao je kontroverze nakon što je djelomično potvrdio navode iz nove knjige autora Waltera Isaacsona, koja sugerira da je prošle godine naložio svojim inženjerima da ne aktiviraju satelitsku komunikacijsku mrežu Starlink u blizini obale Krima kako bi spriječio tajni ukrajinski napad na rusku pomorsku flotu.

Musk je na Twitteru reagirao na citirani tekst naslova “Elon sprječava nuklearni rat?” i izjavio: “Regije Starlinka o kojima je riječ nisu ni aktivirane. SpaceX nije ništa deaktivirao.”

Iako je Musk negirao da je isključio Starlink, priznao je da je odbio molbe Ukrajinaca da ga aktivira. Musk je objasnio: “Stigao je hitan zahtjev državnih tijela Ukrajine za aktivacijom Starlinka sve do Sevastopolja. Očita namjera je bila potopiti većinu ruske flote usidrene ondje. Da sam pristao na njihov zahtjev, tada bi SpaceX bio suučesnik u velikom činu rata i eskalaciji sukoba.”

The Starlink regions in question were not activated. SpaceX did not deactivate anything. — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Muskovo opravdanje, prema kojemu je on odbio uključiti Starlink zbog straha od daljnje eskalacije sukoba u Ukrajini, nije uvjerilo informatičkog stručnjaka Lucijana Carića, koji je u subotu gostovao u Novom danu N1 televizije.

“Ovo je manipulacija, to samo ograničeni mogu kupiti”

“Kao i obično, jedno glupo obrazloženje. Bili su nekakvi naslovi poput ‘Musk spriječio nuklearni rat’ i slično. To su gluposti. Znamo otprije da je on izrazio određenu sklonost Rusima. On je kao predložio svoj ‘mirovni sporazum Ukrajincima, u kojemu je predložio da Krim pripadne Rusima, a u ostalim područjima da se održe referendumi pod pokroviteljskom UN-a”, kazuje Carić.

“On je standardni manipulator i ovo je manipulacija. Ta priča da Ukrajinci eskaliraju sukob koji uopće nisu ni započeli je smiješna i to samo ljudi koji su jako ograničeni mogu kupiti. Kad Elon Musk kaže da je 12, morate otići pogledati koliko je sati. On jednostavno rutinski laže i cijepljen je od stvarnosti. To nije ništa neuobičajeno”, dodao je.

Odluci da Musk ne uključi Starlink prethodio je na Twitteru jedan napad ukrajinskog veleposlanika, koji je Muska čak i opsovao. Informatički stručnjak i tu je stao protiv Muska.

“Da vam je netko za vrijeme Domovinskog rata dao savjet da Knin i Vukovar prepustimo Srbiji, a da na ostatku područja provedemo referendum, što bi mu rekli političari ili bilo tko u Hrvatskoj? Rekli bi mu da je budala. Čovjek mu je to samo lijepo rekao. Musk se voli miješati u stvari za koje nije kompetantan”, smatra Carić.

Musk tvrdi da nije želio da Space X bude upleten u rat, što su za informatičkog stručnjaka “smiješne stvari”.

“Ne možete vi individualne korporacije u nekim državama isključiti iz rata kad je SAD u taj rat vrlo dobro uključen. On si to može dozvoliti i situacija je takva da ima tu tehnologiju koju Ukrajinci koriste, ali to ne izgleda dobro. Uostalom, on ne zna što Ukrajinci rade. Rat koji izgleda ofenzivan zapravo može biti defenzivan. On uopće ne zna što Ukrajinci rade, pa nisu njega obavijestili. Mislim da je to jedna jako tužna stvar, gdje se on opet uključio u stvari koje mu ni na koji način ne koriste. Većina biznismena u toj priči bi to prešutjela”, zaključio je informatički stručnjak.

