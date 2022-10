“Ispada da Povjerenstvo nije niti prevencija niti etika, a niti tijelo progona”

Podijeli:







Izvor: N1

Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa gostovala je u Newsroomu u kojem je komentirala rad ovog tijela.

“Nemam kad ni doživljavati Povjerenstvo, ono sad ima puno posla s lokalnim dužnosnicima. Meni se ono čini uvijek jednako, međutim, nekakve veće predmete koje smo prije imali, sad ni nemamo, predmeti nam ne stoje u ladici kako je to znalo biti prije”, rekla je te dodala: “Ako nas je Vlada htjela zatrpati, u tom su uspjeli. Povjerenstvo uz nas pet ima 20 zaposlenih, a imate novih 15000 obveznika. Htjeli smo više kontrolirati lokalnu samupravu, to smo i dobili. Teško da Povjerenstvo može raditi s ovim kapacitetom”.

Novaković kaže kako će im vjerojatno trebati godina prilagodbe te da neke stvari ne mogu više ni pokretati, primjerice poslovna putovanja.

“Imamo sad neki novi članak devet po kojem možemo dosta raditi, ali otkad se famozni članak pet – etika i savjesnost u postupanju javne dužnosti – ne primjenjuje nemamo neki teški oblik povrede naših zakona. Takvih predmeta je jako malo, to jest, nema ih”, rekla je.

VEZANA VIJEST Pogledajte tko se sve kandidirao za mjesto u Povjerenstvu o sukobu interesa

Navodi kako se obrat u sudskoj praksi dogodio na predmetu Bandića pa je onda uslijedio premijer, nakon njega i Bernardić.

“Činjenica je da se sudska praksa nije okrenula za 180 nego za 360 stupnjeva. Nitko se nije žalio što mi postupamo po članku pet, Sabor je usvajao sva izvješća jednoglasno. Sud bi trebao znati da smo postupali po članku pet te da je netko postupao po zakonu po kojem ne smije”, rekla je te dodala: “Iako se nitko nije žalio na postupanje, sud bi trebao paziti na to, to je neka osnova, no eto, praksa se promijenila”.

Novaković navodi da i dalje smatra da je povjerenstvo moglo nastaviti postupke po članku pet, te ne smatra to izlaženjem povjerenstva izvan okvira.

“Moglo se jasnije urediti”

“To se moglo i jasnije urediti u novom zakonu o suzbijanju sukoba interesa pa bi sad imali novi zakon i jasnije bi provodili uredbe. Novi zakon ima i dobre i loše momente. Sukob interesa je puno bolje definiran, ali recimo odredbe načela su ostala kao ukras”, rekla je te dodala: “Kad vi nešto želite, a sudu nije jasno kako da to provede, pa onda to trebate pojasniti u zakonu. Vi ste zakonodavac pa predložite. U zakon koji je ministar Kuščević predložio 2018., u njega je dodao još jednu odredbu u kojoj Povjerenstvo može provoditi postupke u povredi načela. Ne prilagođava se zakonodavac sudu, nego sud zakonodavcu”.

Navodi kako joj se Kuščevićeve ideje i dalje ne čine kao dobre.

“Taj zakon, osim članka pet je bio strašan, nije trebao ugledati svijetlo dana i dobro da nije. Ovaj novi zakon je puno boolji od prijedloga koji je 2018. bio u proceduri”, rekla je.

Jako malo prijavljenih

Komentirala je i broj prijavljenih za rad u Povjerenstvu.

“Nisam ni znala da se na prvi natječaj prijavilo 150 ljudi na pet pozicija. Na drugi natječaj kad sam se ja javila bilo je 50 prijavljenih ljudi, a sad ih je 15 na pet pozicija. Zanimljivo mi je da se za predsjednika/predsjednicu nije javio nijedan muškarac. Ne vidim razlog zašto bi netko htio biti član, ali ne predsjednik. Ne znam je li to zbog izloženosti koja postoji, što se zamjerate ljudima, ali to je premala brojka prijavljenih za jedno takvo antikorupcijsko tijelo”, rekla je.

“Osobno nemam neki stres od posla ali jednostavno većina ljudi ne želi biti izložena takvim pritiscima. Mi jesmo kolektivno tijelo, ali imate jedno lice ispred”, dodala je.

Navodi kako ispada da se Povjerenstvo trenutno ne nalazi nigdje.

“Niti smo prevencija niti smo etika, a niti smo tijelo progona. Etičko vijeće koje će se osnovati za izvršnu vlast u sebi ima načela i odredbe iz naših zakona, no oni će biti etičko tijelo, a mi to sve imamo, a nismo etičko tijelo”.

Navodi kako Povjerenstvo radi svoj posao, dužnosnici bi trebali shvatiti da to nije ništa osobno.

“Mi radimo po prijava i službenoj dužnosti kad nešto primjetimo”, rekla je te dodala: “Ja sam se već toliko navikla na svakakv izričaj u javnosti oko Povjerenstva, mene više ništa ne čudi. Netko tko gleda sa strane, ne zvuči mu dobro. Povjerenstvo je jedna neovisna institucija koju treba poštovati. Političari trebaju imati na umu da je to institucija, a ne osoba”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.