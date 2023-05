Ivan Đikić: Izjave da koronavirus nije bio opasan su populističke

Podijeli :

Ivan Đikić, poznati hrvatski znanstvenik, javio se iz Frankfurta u program N1 Studija uživo gdje je govorio o proglašenju završetka pandemije i epidemije.

Rekao je da na početku nije mislio da će kriza toliko trajati.

“Mnogi od nas su bili iznenađeni opasnošću kojoj smo bili izloženi, malo smo znali o ovom virusu i naravno da je to bilo veliko iznenađenje. Tri godine nakon možemo biti sretni da smo uspjeli prebroditi tu opasnost i normalno živjeti”, rekao je Đikić.

WHO je ukinuo izvanredno stanje, ali pandemija i dalje vlada. Pojašnjavajući detaljnije o čemu se radi, Đikić je kazao:

“Za znanstvenike, liječnike i sve koji se bave epidemiologijom i dalje postoji opasnost jer se virus širi u mnogim zemljama i u mnogima ljudi i dalje umiru u većem broju. Međutim, u većini svijeta pandemija je pod kontrolom i ne predstavlja više akutnu opasnost. Zbog toga se mogu ukloniti mjere.”

Poručuje da se vraćamo se u normalan život kakav je bio prije:

“Svatko od nas je imao različita iskustva. Svi smo bili zahvaćeni time da nam je dio normalnih stvari i kontakata bio limitiran zbog zaštite ljudi oko nas. To je bilo neophodno jer su virusi oko nas bili jako nepredvidivi. To nije bilo lagano, posebno djeci i starijih osobama zbog toga moramo napraviti sve napore sada da se vratimo u ono što smo navikli – normalan ljudski odnos i život. To ne znači da trebamo zaboraviti sve što se dogodilo u zadnje tri godine i reći da on nije opasan, da nije bio tako opasan – to su populističke izjave koje ne podupiru znanstvene činjenice.”

Kao najveću opasnost ovog virusa ističe vrlo brzo širenje po cijelom svijetu.

“I to u tako kratkom vremenu da su mnoge zemlje bile zatečene. Bio je dosta smrtonosan, postoci u tom trenutku su bili dosta visoki i u najrazvijenijim zemljama s najboljim zdravstvenim sustavima. Bili smo i nepripremljeni, nismo mogli rješavati toliki broj slučajeva i onda su ljudi koji su bolovali od tumora i kardiovaskularnih bolesti su zahvaćeni negativno”, kazao je Đikić.

Na upit jesmo li sada spremniji za budućnost, Đikić je odgovorio:

“Iz ovog smo naučili jako, jako puno. To je bila neviđeno stresna situacija za cijeli svijet. Znanost je reagirala izrazito brzo – napravili smo testove, cjepiva, lijekove koji su spasili milijune života. Pokazali smo da smo spremni reagirati na pandemije u roku od godinu dana.”

Đikić ukazuje da su se akumulirale greške koje su dovele do nepovjerenja građana u Vladu i omalovažavanje postojećih mjera.

“Hrvatska, gledajući globalno, nije bila među uspješnijih zemljama u obrani građana od pandemije. Imamo preko 18.000 umrlih, što je po broju stanovnika u gornjoj polovici svih europskih zemalja. Moramo iz ovog naučiti da se ne smije dopuštati da politički, materijalni ili medijski ciljevi budu iznad znanstvenih podataka”, zaključio je.

