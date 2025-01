Ovo su neželjena ponašanja kod djece koja imaju stroge roditelje

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Mnogi roditelji koriste različite metode u odgoju djece, no ako pretjeraju i postanu previše strogi, to može dovesti do neželjenih oblika ponašanja. Djeca koja odrastaju s izrazito strogim roditeljima s vremenom mogu razviti različite obrasce ponašanja.

Djeca koja su često izložena kritikama i strogom odgoju mogu postati tajnovita u prisutnosti roditelja.

Sklonija su skrivanju svojih aktivnosti i želja iz straha od kazne ili neodobravanja. Takva djeca postupno gube otvorenost u komunikaciji s roditeljima i rijetko dijele informacije o sebi.

Novi slučaj pobune zbog problematičnog učenika. Roditelji: Ne puštamo djecu u školu

Kako odrastaju, djeca se mogu pitati jesu li bila ograničena u svojim aktivnostima i jesu li roditelji previše upravljali njihovim životom.

Takav odgoj može dovesti do nesigurnosti u donošenju odluka, jer ne mogu jasno razlikovati vlastite izbore od utjecaja strogog roditeljskog odgoja.

Strogi odgoj stvara emocionalni pritisak koji destabilizira dijete i može izazvati različite reakcije, uključujući nagle promjene raspoloženja i frustraciju zbog stalnog stresa.

Neprestane kritike ili nerealna očekivanja roditelja mogu smanjiti djetetovo samopouzdanje i samopoštovanje, ostavljajući dugoročne posljedice na njegovo mentalno zdravlje i sliku o sebi.

Važno je da roditelji prepoznaju takvo ponašanje i prilagode svoj pristup.

Strah od pogrešaka i neuspjeha, uz stalan stres zbog reakcija strogih roditelja, negativno utječe na mentalno zdravlje djeteta, piše Klix.ba.

Jedno od mogućih oblika ponašanja djece sa strogim roditeljima je buntovništvo.

Mama podijelila kako izgleda odgoj u europskoj zemlji u kojoj nema kriminala, a mala djeca izlaze van bez roditelja

Djeca se mogu suprotstaviti autoritetu kako bi povratila osjećaj neovisnosti i slobodu izražavanja vlastitog mišljenja.

Posljedica strogog odgoja može biti i socijalna izolacija.

Djeca se mogu osjećati neshvaćeno i ograničeno, zbog čega izbjegavaju stvaranje i održavanje prijateljstava, osobito ako roditelji kritiziraju i njihove izbore prijatelja.

U nekim slučajevima djeca mogu pokazivati nedostatak motivacije i volje za ispunjavanjem zadataka ako njihov trud nije dovoljno cijenjen.

Djeca koja odrastaju uz stroge roditelje također mogu namjerno kršiti pravila ili pokazivati prkosno ponašanje kako bi smanjila stres i ublažila kontrolu roditelja nad njihovim životom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.