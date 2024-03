Ivan Rimac za N1 otkrio što bi moglo motivirati birače da izađu na birališta

Podijeli :

Komunikacijski stručnjak Ivan Rimac bio je gost Dnevnika N1 televizije u kojem je komentirao objavu DIP-a o izbornim listama.

“DIP provodeći zakon o izborima praktički nema posebnih normi koje bi regulirale ovu situaciju i oni se time povlače iz ovog procesa i prepuštaju Ustavnom sudu da eventualno nastavi s upozorenjima predsjedniku države u vezi njegovog istupanja u vrijeme kampanje. On neće biti u blokovima reklama, ali dnevne vijesti koje idu u dnevnim terminima će morati referirati što radi predsjednik, kao i premijer pa ne znam kako će oni sad ignorirati predsjednika države”, rekao je komunikacijski stručnjak Ivan Rimac.

Državno izborno povjerenstvo objavilo koliko je pravovaljanih lista Milanović: Ustavni sud doveo DIP u “komičnu i politički nemoguću situaciju”

Također je naveo: “Nakon što se objave rezultati izbora, teško je Ustavnom sudu prepustiti toliki meritim na izborima da poništi volju građana. To je protupravno Ustavu i onda bi to bila vrsta državnog udara, ali od strane Ustavnog suda. Izborni proces će će vjerojatno ići svojim tijekom, nejasnoća oko zakona kako tretirati izjave predsjednika će ostati, a on sam neće nastupati kao kandidat”, rekao je pa je dodao: “Prošli izbori su bili u jeku lockdowna i mnoge se stranke nisu nikako pripremile, a broj koalicija je bio znatno manji. Sad imamo okrupnjivanje u nekoliko koalicijskih blokova i u tom smislu će biti manje kandidata.”

Rimac kaže da ćemo vidjeti u kojoj će mjeri stranke stvarno izaći na teren i držati skupove na trgovima, a koliko putem interneta.

“Napominjem da DIP i Ustavni sud u vrlo maloj mjeri kontroliraju komunikaciju putem interneta. Nema ni tehničkih mogućnosti da se to adekvatno kontrolira. S tim ima problema i SAD. Tu će vladati popriličan kaos i DIP će imati vrlo malo utjecaja. Bojim se da bi moglo doći do toga da se glasači udalje od ideje izlaska na izbore jer je puno toga izašlo u kampanji koja je krenula s raspuštanje Sabora i da će to zasićenje nastupiti puno prije nego dođu izbori. Bojim se da će puno ljudi tada odustati. U SAD-u kandidati ne rade prljavi posao nego to odrađuju pomoćni ljudi da bi kandidati ostali zapamćeni u pozitivnom svjetlu kod glasača”, rekao je.

Također, poručuje: “Reći da će vam plaće biti veće ljude ne motivira, motiviraju ih jasni misaoni programi i ideje kako urediti društvo i kako potaknuti ekonomiju. Imali smo natruhe takvih ideja kod Možemo, drugi su uglavnom išli s negativnom kampanjom. Blizu smo toga da imamo neriješen rezultat. U ovom trenutku na osnovi predizbornih anketa apsolutno nemam ideju kako će izgledati rezultat izbora. To bi donekle moglo motivirati glasače. Zašto nemam ideju kako će biti? Sve su se internetske ankete pokazale nevjerodostojne zbog plaćenih servisa, a telefonske imaju mali odaziv”, zaključio je.

