Ivica Puljak objavio “ponudu za Peđu Grbina”

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak objavio je na svom Facebooku "ponudu za Peđu Grbina" koju prenosimo u cijelosti.

“Malo je aktivnih ljudi na političkoj sceni koji imaju iskustvo pobjede nad HDZ-om i koji žele razmontirati njihov model upravljanja zemljom. Još je manje onih koji imaju iskustvo o tome što zapravo znači kad ozbiljno stanete na žulj HDZ-u i kakav tretman možete očekivati od državnih institucija i većine medija. To iskustvo nažalost imam ja i bez obzira na to, nećete od mene nikada čuti da se žalim, jer sam sam izabrao svoj put i sve njegove posljedice. I da, i dalje želim da Hrvatska bude uspješna zemlja, što znači – zemlja bez HDZ-a u svim porama društva, od većine medija do nogometnog saveza, preko tzv. neovisnih institucija.

Među one koji znaju kako pobijediti HDZ i koje su posljedice toga sasvim sigurno ne spada i predsjednik najsnažnije oporbene stranke, Peđa Grbin. A s obzirom na njegovo razumijevanje društvene i političke situacije u Hrvatskoj, postoji ozbiljna mogućnost da tako i ostane do daljnjeg. O čemu je riječ?

‘Grbin se služi argumentima koje gura HDZ’

Umjesto da pronađemo zajednički nazivnik i radimo na tome da pobijedimo HDZ na sljedećim izborima, Peđa Grbin se u zadnje vrijeme izuzetno trudi da me provuče kroz medijsko blato kako bi se stvorio dojam da se naša vlast u Splitu bavi – ni manje ni više nego – pogodovanjem. Da bi stvar bila tužnija, Peđa Grbin se služi “argumentima” koje kroz svoje medijske ispostave gura HDZ, a čemu se odavno priklonio i splitski SDP na čelu s Davorom Matijevićem koji je svoju stranku doveo do granice izbornog praga, a na sljedećim izborima će se vjerojatno naći i ispod te granice.

Pozivam Peđu Grbina da dokaže jedan primjer mog nepotizma i pogodovanja i istog trenutka ću dati ostavku na mjesto gradonačelnika Splita i povući se iz politike. To bi izazvalo veliko zadovoljstvo u cijelom HDZ-u, splitskom i dijelu dalmatinskog SDP-a, pa evo prilike koja se ne propušta!

Imam samo jedan uvjet: da se ne koriste “argumenti” HDZ-ovih medija poput onih iz slučaja Peškarija. Bilo bi također zanimljivo da, kada govorite o stanu u kojem živi otac Bojana Ivoševića, ne zaboravite naglasiti da je taj stan dobio na korištenje prije 15 godina, da je prošao reviziju suspendirane pročelnice i da je moja administracija povećala cijenu najma za 5 puta. Kod slučaja Peškarija, molim da ne zaboravite naglasiti da su postojala tri pravna mišljenja triju pravnih službi i da se gradska tvrtka koja upravlja ribarnicom priklonila mišljenju pročelnice za imovinu, a kasnije je Grad odbio proglasiti manifestaciju i u ribarnici nije bilo nikakvih ugostiteljskih aktivnosti.

‘Počnite govoriti istinu’

Naprosto, ako želite postati relevantan i ozbiljan kandidat za premijera, kako to i sami priželjkujete, morate početi u javnosti govoriti istinu kako bi vas ljudi počeli ozbiljno shvaćati.

Splitski SDP je, nažalost, dio HDZ-ove mreže i Peđa Grbin to zna. Mogao je nedavno stati tome na kraj, ali nije jer mu predsjednik splitskog SDP-a drži većinu u nekakvom stranačkom odboru. Tako se, poštovani kolega Grbin, ostaje na čelu stranke, ali se ne pobjeđuje na izborima i ne mijenja Hrvatska. Posljedica tih SDP-ovih unutarstranačkih odnosa ne moraju biti neosnovani napadi na mene argumentima koje je doslovno izmislio HDZ, a prenose ih “neovisni” mediji birajući koju informaciju će prenijeti, a koji će prešutjeti unatoč našim naporima da im objasnimo da selektivno prenose informacije.

Mi ćemo raditi kao i do sada. Nema namještanja natječaja, pogodovanja partijskim kolegama, izmišljanja radnih mjesta i trošenja javnog novca na privatne interese. Nećemo mjesto direktora gradske tvrtke dati čelniku SDP-a u zamjenu za lojalnost. Vjerovat ćemo da to ljudi vide, bez obzira što im HDZ preko svojih medija servirao, a Peđa Grbin prihvatio kao činjenicu. Vjerujemo da će to ljudi vidjeti i honorirati i na izborima”, objavio je Puljak.

