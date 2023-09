Puljak poslao poruke Orešković i Đerek, ponovio i da želi Hrvatsku bez HDZ-a

Podijeli :

N1

Predsjednik Centra Ivica Puljak istaknuo je u subotu da žele napraviti "Hrvatsku bez HDZ-a", a da će na svojoj izvanrednoj skupštini završiti proces fuzije dviju stranaka te u izbornu godinu krenuti tako da oni koji su se odlučili biti članovi Centra to i budu.

Puljak je uoči početka izvanredne skupštine Centra rekao da će završiti proces fuzije dviju stranaka (Pametno i Stranka s imenom i prezimenom) u jednu i, s obzirom na sljedeću godinu koja je super izborna godina, krenuti na “čist način” pa će svi oni koji su se željeli odlučiti u konačnici biti članovi stranke Centar, to i biti, izjavio je Puljak novinarima uoči početka izvanredne skupštine.

Dalija Orešković napušta Centar: “Nemamo zajedničku budućnost”

Gradonačelnik Splita i predsjednik Centra kaže da su moderna stranka koja je program vrlo jasno definirala kroz slogan “Ili HDZ ili Hrvatska”. To je, kaže, slogan koji pokazuje što žele, a znaju da 70 posto građana želi Hrvatsku bez HDZ-a. Misle da je to moguće, nije lako, a oni su to napravili i znaju kako se to radi u Splitu.

“Nije lako napraviti Hrvatsku bez HDZ-a, a ono što je još teže, je kad to napravite – što slijedi”, rekao je Puljak.

Ustvrdio je da i danas u Centru prolaze kroz “kalvariju raznih podmetanja”, negativnih stvari koje im se događaju, ali sve će to izdržati i pokušati isti taj scenarij kao u Splitu prenijeti na Hrvatsku.

Poruke Orešković i Đerek

Na pitanje je li situacija s najavom odlaska iz stranke političke tajnice i saborske zastupnice Dalije Orešković naštetila stranci i u kojoj mjeri, Puljak je odgovorio da je ona odabrala svoj put u politici i oni to cijene i poštuju i žele joj sve najbolje na tom putu, a oni kao Centar nastavljaju svojim putem.

O tome tko će biti novi politički tajnik stranke, te o funkcioniranju Kluba zastupnica Centra i Građansko-liberalnog saveza u Hrvatskom saboru u kojemu je Orešković, Marijana Puljak i Anka Mrak-Taritaš, Puljak kaže da će to odlučiti Predsjedništvo u narednim danima.

Komentirajući što je Maja Đerek reagirala na situaciju oko Orešković i rekla da očito pojedinci ne žele više biti dio licemjerne priče u kojoj neki pojedinci ostvaruju osobne ciljeve, Puljak kaže da je Đerek službenica koja je izašla van okvira svojih ingerencija, on ju je suspendirao i ona se kao službenica ne bi trebala niti miješati niti baviti politikom.

Ustvrdio je i da “70 posto građana želi Hrvatsku bez HDZ-a” ali je, kaže, pitanje je li svi u oporbi žele baš to tako iskreno te dodao kako smatra da se nikada neće cijela oporba ujediniti jer postoje vrijednosni sustavi i programi koji nisu uvijek kompatibilni, no da se ipak oni ljudi koji zaista žele promjene i zamijeniti HDZ trebaju naći zajedno i dogovoriti koji je to najbolji model.

Poručio je da su Centru najpoželjniji partneri svi oni koji dijele vrijednosni sustav modernog svijeta i oni koji su za balans u politici između socijalnih politika i tržišta. Ozbiljni smo ljudi koji politiku shvaćamo vrlo ozbiljno, poručio je Puljak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok