Analitičar: Ivan Anušić je ljepilo ove Vlade i on je ljut

Politički analitičar Ivica Relković, koji trenutno radi za stranku Centar, komentirao je s Ninom Kljenak u Novom danu rezultate predsjedničkih izbora i upozorio na moguće posljedice ovako premoćne pobjede Zorana Milanovića.

Puno pitanja je otvorila premoćna pobjeda Zorana Milanovića i broj glasova koji je dobio. Nakon toga uslijedio je cijeli niz reakcija i poteza koje je apsolutno vrijedno analizirati. Relković kaže da je Milanovićeva pobjeda – očekivana.

“Da, ja sam se u prvom krugu, da to tako kažemo, u našem timu, kladio na rezultat koji će biti vrlo tijesan da već u prvom krugu pobijedi Zoran Milanović. Ovo nije nikakva iznenađujuća pobjeda. Ona je zapravo potpuno logičan slijed. Ja sam više puta govorio da je Zoran Milanović pobijedio na parlamentarnim izborima. Izgubio je postparlamentarnu fazu dogovora.

Pri tome, Zoran Milanović je u svim svojim porukama, čak i u onoj zabranjenoj igri, u svim svojim porukama vabio birače Domovinskog pokreta. Andrej Plenković nije imao nikakve šanse sastaviti vladu. I ovu Vladu nije sastavio Andrej Plenković. Ovu Vladu sastavio je Ivan Anušić. Tko je išao na krštenje i fotografirao se s Dabrom i ekipom koja će ući u Vladu”, govori Relović i dodaje kako je Plenkoviću u početku bilo gotovo zabranjeno sudjelovati u pregovorima jer je bio na plakatu izdajnika Vukovara. “Dopušteno je bilo Anušiću i Tomi Medvedu“, govori Relković.

On smatra i da su svi glasovi kandidata iz prvog kruga u drugom išli Milanoviću. “Ovo su bili personalni izbori. Ovdje se mogao primijetiti otpor Andreju Plenkoviću, Draganu Primorcu koji je bio slučajni kandidat. Ja sam za jedan tjednik napisao analizu prije službenih izbora, prvog kruga, da su izbori gotovo nepotrebni jer je Zoran Milanović pobjednik, a Dragan Primorac ne zna u što ide jer ovo nije politička bitka koju on zna odigrati. Mi smo imali riješene izbore jer je to kontinuitet. Ne možete doživjeti ovakvu iznenadnu promjenu želja birača jer je to nemoguće”, kaže Relković.

Tko je ljepilo Vlade?

On smatra da je Milanović na ovim izborima ostvario veće rezultate nego što je to uspijevalo i Franji Tuđmanu.

“Zašto je tako? Zato što je ovo bio dvostruki plebiscit. Ne o Zoranu Milanoviću kao predsjedniku države, nego o Andreju Plenkoviću kao onom koji je zasjeo u novu vladu, o njegovom modelu vladanja koji se sad nastavlja”, govori.

Relković ponavlja: “Ivan Anušić je ljepilo ove Vlade. Održava, zapravo, HDZ na vlasti. Tako je, Ivan Anušić je ljepilo ove vlade. Bez Ivana Anušića, imamo raspadnuti DP. On se raspao. Još uvijek je ljepilo te Vlade Ivan Anušić. I on je ljut. On je ljepilo ove Vlade i on je ljut. Jer nisu predsjednički izbori odrađeni na neki drugi način.”

On smatra da Anušić nije jedini nezadovoljan smjerom u kojemu su se stvari odvile. “Da, ima ih još i to su oni koji ne žele da HDZ-ove, pozicije koje mogu biti HDZ-ove, uzimaju zamjenski igrači.”

