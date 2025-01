Puhovski: “Već danas bi se u nekoj krčmi mogli potući ljudi koji su glasali za Milanovića”

Podijeli :

Dan nakon uvjerljive pobjede Zorana Milanovića na izborima za Predsjednika Republike, vodstvo HDZ-a donijelo je odluku da predsjednik Vlade i predsjednik Sabora ne idu na Milanovićevo polaganje prisege, odnosno inauguraciju.

“Zauzeli smo stav, nećemo čestitati niti ćemo sebe izlagati, zbog flagrantnog kršenja Ustava, jednoj apsurdnoj situaciji da slušamo Milanovićevu prisegu na Ustav nakon što ga je kršio u bezbroj prilika. Nećemo ići niti ja niti predsjednik Sabora”, izjavio je u ponedjeljak Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Plenković neće na Milanovićevu inauguraciju, nižu se reakcije: “Oporavak od poraza bit će bolan i težak”

Je li odluka da premijer Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne idu na inauguraciju ponovno izabranog predsjednika Zorana Milanovića, politički mudra i racionalna? Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da se u ovom slučaju ne radi samo o osobnom sukobu “Zokija i Plenkija”, nego o odnosu institucija.

“Ružan, nepotreban i opasan potez”

“Kakvi god njihovi međusobni odnosi i motivi bili, ovdje se za sve nas izvana radi o odnosima institucija. Dakle, vladajuća stranka, koja uza sebe ima saborsku većinu, odlučila je da predsjednik Vlade i predsjednik parlamenta neće ići na tu inauguraciju. Ne radi se o nečemu što je po mome sudu pogrešno navela Jadranka Kosor da je trebalo s tom odlukom ići na zasjedanje Sabora. To su protokolarne stvari o kojima odlučuje sam predsjednik Sabora. Ali radi se o tomu da je to doista ružan, nepotreban i prije svega opasan potez”, rekao je Puhovski.

Čestitati ili ne? Analitičar: “Nije me razočarao Plenković nego Primorac. Milanović sada može matirati premijera”

Riječ je, kaže, o nastavku prakse koju je započeo Milanović kada prilikom svoje prve inauguracije nije pružio ruku predsjedniku Ustavnog suda, a nastavio svojim nedolaskom na konstituirajuću sjednicu Sabora nakon prošlih parlamentarnih izbora.

“To se pučki naziva ‘tuk na utuk’ i to više priliči muškarčićima iz šestog, sedmog razreda osnovne škole kada se tuku na školskom dvorištu”, dodaje.

“Pantovčak klizi, ali Milanović je jači no ikad”

Bezobrazlukom je nazvao i odbijanje saborskih službi da objave čestitku koju je Arsen Bauk, kao predsjednik saborskog Odbora za obranu, uputio Milanoviću.

“Koliko god gospodin Bauk bio Milanovićev poslušnik, on kao predsjednik saborskog odbora ima pravo da saborska služba prenosi njegova pismena. Doista je bezobrazluk da se politički i stranački sukobi prebacuju na administraciju.”

Puhovski kaže kako razumije frustriranost ljudi u HDZ-u nakon teškog poraza, pogotovo nakon što se Milanović godinama ponašao neustavno, ali u tome ne vidi opravdanje da i sami igraju sličnu igru. Smatra da će taj potez dovesti do daljnje eskalacije.

Anušić: Izgubili smo izbore i to trebamo jasno prihvatiti

“Doista ćemo imati situaciju Zagreba prije 500 godina kada su se dva brežuljka, Kaptol i Gradec, tukli na Krvavom mostu. Danas zvuči tragikomično da su u užem dijelu središta jednog trećerazrednog svjetskog grada postojale dvije političke zajednice koje su se sukobljavale. A sada smo uveli novi Krvavi most i u malo proširenoj varijanti isto se događa između Gradeca i Pantovčaka. S tim da Pantovčak još i klizi, ali predsjednik Milanović je jači nego ikada”, ističe.

“To ne funkcionira ni u lovačkom društvu”

Milanović je, kaže Puhovski, svojim pomirljivim govorom u izbornoj noći lopticu prebacio HDZ-u gdje nisu spremni priznati izborni poraz. A sve to koči funkcioniranje institucija i države.

“Ne vidim što bi se dalje moglo činiti jer će, pretpostavljam, Milanović to iskoristiti i reći da s njima u nekoj narednoj prilici neće razgovarati. Doveli smo se u simbolički kolaps, a budući da se radi o živim institucijama koje svakodnevno funkcioniraju, vodi k tomu da postane kolaps nekih elemenata svakodašnjeg života koji su bitni za održavanje zajednice. Stoga mislim da je odluka koju je donio HDZ posve pogrešna.”

Sve to stvara situaciju u kojoj će se, po mišljenju Puhovskog, pothranjivati Milanovićevo huligansko ponašanje.

“U ovome srazu nemamo dvije ravnopravne sile jer je jedna strana (izvršna i zakonodavna vlast) objektivno mnogo jača, što je priznao i Milanović u svome govoru. Zapravo imamo loš sustav koji inaugurira diobu izvršne vlasti unutar diobe vlasti. To znači da čitav sustav ovisi o pristojnosti i dobroj volji dvojice aktera. A sustav koji ovisi o dobroj volji ne može funkcionirati predugo ni u lokalnom lovačkom društvu”, napominje Puhovski.

“S obzirom koliko poštuje Ustav, možda se Milanović i treći put kandidira…”

Na pitanje očekuje li da će Milanović u svome drugom i zadnjem mandatu, kada se više ne bude morao truditi pridobivati široku podršku i s lijeva i s desna, biti suzdržaniji u istupima, Puhovski je odgovorio vicem.

Analitičar o izborima: “Milanović će inzistirati na pruženoj ruci, a Plenković si je zabio autogol”

“S obzirom na to koliko poštuje Ustav, sasvim je moguće da se i treći put kandidira. I da se onda buni da ga Ustavni sud ne pripušta među kandidate. Naravno, to je vic, ali napola vic. Za Milanovića je taktički najpametnije da se ponaša kao što se ponašao zadnjih mjeseci jer time tjera Plenkovića u sve težu situaciju. Nastavi li ga napadati, Plenković će opet biti osnažen u stranci. A ponaša li se korektno, strategijski ga dovodi u defanzivu iz čega onda proizlaze očajnički ispadi poput odluke da ne ide na inauguraciju. Zamislite da netko u Ustavnom sudu odluči da zbog višegodišnjih Milanovićevih napada na taj sud neće doći na inauguraciju koja bez predsjednika Ustavnog suda nije moguća”, ističe.

Puhovski kaže da ne vidi kako će stvari dalje ići.

“Strana koja je trenutno formalno slabija (izvršna i zakonodavna vlast) morala bi se okrenuti činjenici da je realno mnogo jača i početi se ponašati kao nadmoćna strana. Paradoksalno, taj argument umjesto njih je točno izrekao sam Milanović u svome govoru rekavši da je tih 75 posto koliko je dobio na izborima, postojalo samo u nedjelju. To je bila jednokratna situacija, to se dogodilo samo tada. Već danas je moguće da se negdje u nekoj krčmi potuku ljudi koji su u nedjelju glasali za Milanovića. On je okupio nezadovoljne sa svih strana: i one kojima je previše HDZ-a i one kojima je premalo HDZ-a. A izgleda da u HDZ-u nisu u stanju prihvatiti da su i dalje vodeća snaga u zemlji, da trebaju diktirati tempo i da trebaju prihvatiti Milanovićev poziv na suradnju pa da vide dokle to može ići”, ustvrdio je Puhovski.

