Marko Rakar: Proći će desetljeća, možda i stoljeća, dok netko ne bude gori kandidat od Primorca

Komunikacijski i IT stručnjak Marko Rakar bio je gost Novog dana s Tihomirom Ladišićem. Jučerašnja izjava predsjednika Vlade koji je rekao da ni on ni predsjednik Sabora neće doći na Milanovićevu inauguraciju, prema Rakaru, ukazuje na nastavak krize u komunikaciji između Pantovčaka i Banskih dvora.

“Izgleda da imamo kontinuitet krize. Ovu situacije gdje Vlada ignorira i opstruira predsjednika imamo već dugo. Ovaj rezultat je samo dijelom Milanovićeva zasluga, to je jasna instrukcija Vladi. Plenković očito nije ništa naučio, HDZ nije ništa naučio i očito će nastaviti istim smjerom iako to ne bi smjeli, po svakom mogućoj logici”, kaže Rakar.

“Riječ je o ljudskoj taštini. To nije nikakva politika, to je tvrdoglavost jedne osobe. Nema tu dubine u toj odluci, nema političke poruke ni smisla, nema ničega. Ako je tim ljudima stalo do Hrvatske, onda se ponašajte po pravilima koje smo svi skupa izglasali da po njima živimo. Progutajte knedlu, bit će vam neugodno, ali nema tu nikakve drame. U politici su za stolom ljudi koji su izabrani. Htjeli, ne htjeli, imaju Milanovića pet godina. Milanović će ispratiti Plenkovića iz Banskih dvora i on će morati ponovno doći ili netko treći, kao što je došao Plenković prije par mjeseci i tražio mandat. Tada im Ustav nije bio problem, a na inauguraciji je”, govori Rakar o porukama iz HDZ-a da neće doći na inauguraciju.

Čestitati ili ne? Analitičar: “Nije me razočarao Plenković nego Primorac. Milanović sada može matirati premijera”

Treba li Milanović reagirati? “Oni će vjerojatno pričekati da krene teći drugi mandat. Pokušat će ponovno skrenuti pozornost na stvari koje svi znamo da godinama stoje, od imenovanja veleposlanika do Vijeća za nacionalnu sigurnost. Kad Milanović opet izgubi strpljenje, onda ćemo opet o tome diskutirati u javnosti. To isključivo ide na teret HDZ-u, to je jednostavno neracionalna situacija”, objašnjava Rakar.

“Proći će desetljeća, možda i stoljeća, dok netko ne bude gori kandidat od Primorca. Svi će znati da je on na nagovor Andreja Plenkovića bio kandidat na ovim izborima. Instrukcija Vladi i HDZ-u je jasna. Oni to vrlo dobro razumiju. Oni sad fingiraju te netočne i besmislene izjave o Ustavu i zbog taštine jednog čovjeka se ne znaju izvući iz toga. To će sve imati reperkusije u narednom razdoblju. Imamo lokalne izbore. Ljudi će kažnjavati HDZ sve dok ne promijene ponašanje. U svim izazovima u kojima Vlada neće htjeti surađivati, a morala bi, otpor će biti sve veći”, govori.

Plenković: Ne idemo na inauguraciju

Ponavlja da je Primorac, usprkos svom novcu koji je ulupan u njega, najgori HDZ-ov kandidat ikad i da su u HDZ-u toga vjerojatno postali svjesni isti dan kad su ga istaknuli kao kandidata. “Dragan Primorac nije nepoznat javnosti, poznata je njegova ostavština iz Vlade Ive Sanadera, nije se on sad promijenio pa je novi čovjek. On nema retoričke sposobnosti, nema politički eros koji bi aktivirao birače da izađu, a i njegove poruke ni na koji način nisu bile stimulativne biračima”, objašnjava.

“Dragana Primorca su svi dobro čuli i odlučili glasati sukladno onome što su čuli. Apsolutno je netočno da se o njemu nije govorilo, da nije imao prilike govoriti što god je htio i apsolutno je netočno da građani to nisu čuli. Svi su znali o čemu se radi i izašli su na izbore i glasali kako su glasali”, kaže.

Predsjednik Vlade kaže da je Primorac bio u medijskoj fleisch mašini. “To je kao kod Balaševića, svi koji gube se ljute. Oni toliko vjeruju u ta svoja postignuća da svatko tko imalo kritički pristupa tom autokratskom ponašanju i ignoriranju temeljnih demokratskih običaja, oni to smatraju napadom na sebe. Funkcija medija je da budu kritični, dobro je da budu kritični”, smatra Rakar.

Istraživanje o izborima

Na pitanja o istraživanju prema kojemu je na rezultate izbora utjecala Rusija, Rakar kaže kako je taj izvještaj objavio CIR, “tvrtka socijalnog poduzetništva iz Londona”. Prema njegovim riječima, riječ je o dobro poznatoj ustanovi koja je jednostavno prepisala i prevela na engleski jezik nepotpisan uradak.

Izvršni direktor CIR-a: Poštujem želju hrvatskih istraživača da ostanu anonimni, a izvješća su provjerena Jesu li se botovi upleli u hrvatske predsjedničke izbore? Imamo odgovor TikToka! Istraživači o proruskim botovima anonimni jer se boje zlostavljanja? “U taj argument ne vjerujem”

“Nijedan istraživač nije imao dovoljno hrabrosti da izađe i kaže da je on to radio. Sam izvještaj nema nikakvu pisanu metodologiju, nisu priloženi zaključci, ne možemo analizirati… Do ovih krajnje pogrešnih zaključaka da su razmjerno poznatog novinara u mirovini proglasili proruskim botom, iako i letimičan pogled kroz njegov X-wall pokazuje da je on naklonjen Ukrajini… To je niz pogrešnih zaključaka koji je prošao. Netko je to gurnuo ovima u Londonu, oni to nisu prekontrolirali nego samo objavili. Činjenica je da su oni naknadno promijenili izvještaj, ali činjenica je da će to za njih biti vrlo nepovoljno jer takve stvari se ne zaboravljaju”, kaže.

