Popularna trgovina u Hrvatskoj povlači Coca colu, Fantu i Sprite

Državni inspektorat RH u petak je obavijestio potrošače o opozivu više vrsta sokova od pola litre u pet bočicama i to Coca cole, Fante, Sprite-a i Mezzo mix-a, koji su u maloprodaji u trgovinama Mueller Hrvatska, a razlog povlačenja je moguća prisutnost metalnih dijelova.

Povlači se 13 vrsta sokova

Sokovi koji se povlače su 13 razloičitih i to u pet bočicama od pola litre: Coca cola, Coca cola zero, Coca cola light, Coca cola zero limun, zatim Fanta naranča, Fanta naranča zero, Fanta mango, Fanta limun zero, Fanta zero WTF i Fanta zero exotic te Sprite zero i Sprite full sugar, kao i Mezzo mix.

Sokovi imaju rok trajanja 4.2.2025. do 12.4.2025., proizvođač im je Coca-Cola HBC Austria GmbH, a maloprodaja u trgovini Müller Hrvatska iz koje poručuju kupcima da, ako imaju navedeni proizvod, prestanu s upotrebom i za moguća pitanja kontaktiraju njihovu službu za kupce ili direktno proizvođača.

Coca-Cola povlači 26 milijuna boca iz prometa

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom, stoji u priopćenju.

