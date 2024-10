Selak Raspudić: HDZ je odavno mogao staviti opoziv predsjednika na dnevni red Sabora

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Kandidatkinja za predsjednicu države Marija Selak Raspudić komentirala je izjave premijera Plenkovića, ali i onu ministra Grlića Radmana da kampanju Zorana Milanoviać financiraju Rusi.

To su, kaže Marija Selak Raspudić, ozbiljne optužbe, jednako kao i tvrdnja predsjednika Milanovića koji kaže da će naši vojnici ići u Ukrajinu.

I jedna i druga optužba su dovoljne, kaže, za smjenu državne vlasti. Od svega, poručuje, Hrvatska snosi najveću štetu, a to se može promijeniti jedino izmjenom na čelu države.

“HDZ je mogao odavno na dnevni red staviti opoziv aktualnog predsjednika, ali to nije učinio, treba ih pitati zašto. Moja poruka je sljedeća: U narednih nekoliko mjeseci, oni koji su demokratski za to i zaduženi, hrvatski građani, će imati priliku, zbog njegovog djelovanja, opozvati akutalnog predsjednika i ja vjerujem da će to oni i učiniti”, rekla je Selak Raspudić, prenosi HRT.

