Izbori u Hrvatskoj pred velikom zamkom: “Kako to mislimo riješiti? Nema vremena”

Svih deset oporbenih klubova u Saboru još je jednom upozorilo da je proces donošenja novog zakona o izbornim jedinicama netransparentan i nedemokratski. Traže osnivanje radne skupine i uključivanje stručnjaka. Iz HDZ-a, koji još nije službeno izašao sa svojim prijedlogom, iako do ljetne stanke ima svega dva mjeseca, oporbu se naziva licemjernom.

Od lijeve do desne strane svi se slažu – HDZ se ponaša kao da je država samo njihova. Na okrugli stol o izbornim jedinicama pozvali su ustavne stručnjake i politiologe koji kažu – model koji HDZ razmatra nije dobar.

Profesor Ustavnog prava Robert Podoljnjak ističe: “Da, on predstavlja slaganje lego kockica općina i gradova kako bismo došli do određenog broja birača, ali izborne jedinice nisu lego kockice. Trebale bi slijediti administrativnu podjelu”.

Riječ je o prijedlogu demografa Nenada Pokosa, a koji će, vrlo je izgledno, HDZ u najvećoj mjeri preuzeti.

Politolog Goran Čular dodaje: “Strogo gledano taj prijedlog i svi takvi prijedlozi ne zadovoljavaju temeljne odluke Ustavnog suda koji je ukinuo postojeći zakon o izborim jedinicama”.

Stoga će, slažu se ovi stručnjaci, ovakav model ponovno doći u opasnost da ga Ustavni sud ukine pa se danas spominjalo i da prvu verziju treba odmah poslati na ocjenu ustavnosti. Vrijeme curi…

Profesorica Ustavnog prava Sanja Barić objašnjava: “Kako to mislimo riješiti, Ustavni sud je dao rok do 1. 10. Sabor ima ustavnu stanku od 15.07 do 15.09. Nema vremena, a ističem, radi se o temeljnom ljudskom pravu – citiram Ustavni sud”.

O malo toga se slažu, ali ovdje su oporbenjaci jednistveni. HDZ vara.

SDP-ov Peđa Grbin kaže: “Kao što žele ukrasti željezo ili milijardu iz INA-e, tako ovdje žele ukrasti ljudima glasove”.

Mostovac Nikola Grmoja vjeruje u prosudbu građana: “Nismo očekivali da će izabrati pravedan izborni susrtav, ali nećemo kukati, nežemo se žailiti, siguran sam da će građani to prepoznati”.

Sandra Benčić iz stranke Možemo upozorava: “Niti u jednoj demokraciji nema da oporba ne sudjeluje u procesu donošenja izbornih jedinica, gdje se ne osniva radna skupina stručnjaka koji bi rekli što misle o izbornom zakonu”.

Koalicija po običaju tiha, a u vladajućoj stranci nisu impresionirani istupom oporbe i stručnjaka. Stalno pokazuju da im participacija i šira rasprava o ovom pitanju nije tema. Premijer se na, po njemu, NEtemu, danas nije niti osvrnuo, a HDZ-ov zastupnik u Saboru Damir Habijan dao je bizarno objašnjenje zašto je oporba licemjerna: “Koliko je oporba uputila prijedloga o izbornom zakonodavstvu u procedru? Niti jedan put nisu zvali članove HDZ-a da sudjeluju u kreiranju njihovog prijedloga niti su osnivane radne skupine”.

Novi prijedlog izbornih jedinica uskoro bi službeno trebao ugledati svjetlo dana, bit će zanimljivo vidjeti hoće li ga prvo predstaviti HDZ ili Ministarstvo pravosuđa.

