Puhovski: Ovo više nema logike, moramo uvesti neke socijalne vaučere

Politički analitičar Žarko Puhovski u Novom danu kod naše Mašenke Vukadinović govorio je o novom sukobu na relaciji Pantovčak-Banski dvori zbog korištenja helikoptera Black Hawk.

“Milanović ima pravo na to. Kraj 50 stvari koje mu se ima prigovoriti, mislim da ova nije među prvih 50″, kazao je Puhovski.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu se osvrnuo na korištenje vojnih helikoptera za putovanja predsjednika Zorana Milanovića okarakteriziravši to ruganjem hrvatskoj javnosti, a bizarnošću objašnjenje Ureda predsjednika o tome da je to pitanje sigurnosti.

“Pokazalo se da je HDZ u negodnoj situaciji jer onaj od kojeg se očekivalo da obavi taj tip sukoba s predsjednikom – kandidat Primorac – nije to učinio nego je u Varaždinu ostavio da premijer obavi taj sukob”, naveo je Puhovski.

“Milanović trenutno uživa u tome da ga se protukandidati boje i ne izazivaju ga. Za sada igra na finoću, pušta njih da svoje čine”, dodao je.

Umirovljenici pozivaju na prosvjed

Blok Umirovljenici zajedno pozvao je na prosvjed zbog rastućeg siromaštva i malin mirovina.

“Sad će trebati neki vaučeri, besmisleno je da netko tko ima 3000 eura prihoda i netko tko ima 500 eura prihoda imaju jednaku olakšicu za cijenu plina, to više logike nema, moramo uvesti neke socijalne vaučere”, smatra politički analitičar.

Osvrnuo se i na povećanje plaća državnih dužnosnika te objasnio zašto smatra da je povećanje plaća u Saboru bilo nepotrebno i zašto bi oporbeni zastupnici trebali imati manju plaću u odnosu na zastupnike u vladajućoj većini.

“Jedno je dizati plaće ministrima i ministricama, ali ovi koji sjede u Saboru zaista mogu proživjeti s velikim prihodima i nikakvim radom, a najbolje prolaze oni koji su u oporbi. U prošlom sazivu Sabora samo jedan jedini put su svi iz oporbe bili na sjednici, to je bila ona prva. Ovi u većini moraju doći barem svaku drugu ili treću radi glasanja”, rekao je Puhovski pa nastavio:

“Mislim da bi zastupnici oporbe trebali imati manje plaće od onih koji su u većini, ako ćemo govoriti o naporima. Ali svi oni ne rade ništa u usporedbi s ministrima, uz možda 10 izuzetaka. Povećanje plaća u Saboru je bilo doista nepotrebno, Sabor ima slabu ulogu i ugled i malo rade, to je bilo posve nepotrebno.”

Izbori u DP-u i SDP-u

Puhovski se osvrnuo i na izbore u Domovinskom pokretu (DP). “Imate 15 dana rasprave u DP-u, a jedna riječ iz desničarskog programa se nije čula. To je obiteljska svađa.”

Siniša Hajdaš Dončić predao je u četvrtak kandidaturu za predsjednika SDP-a i obećao da se neće više baviti politikom prvi put kad izgubi nacionalne izbore.

“Mislim da Hajdaš Dončić ima dobre šanse i mislim da to znači da nema puno šanse za SDP, tj. da će ostati veoma jaka druga stranka u Hrvatskoj”, smatra Puhovski.

Odnosi sa Srbijom

Politički analitičar se dotaknuo i odnosa Hrvatske i Srbije u jeku posljednjih događaja gdje su u fokusu bili Severina i navodni hrvatski špijun.

“Čini mi se da se Vučiću dogodilo to da je gurnuo svoj aparat dalje nego što mu se sviđa, počeo se ograđivati od stvari sa Severinom, jer su ovi htjeli – a to uvijek ulizice rade – pogoditi što bi on mogao htjeti”, rekao je.

“Nikom ne pada na pamet da je taj špijun možda srpski državljanin koji radi za Hrvatsku. Hrvatsko ministrastvo je reagiralo u stilu ‘mi smo provjerili i svi su naši špijuni na mjestu’. Vučić nijednom to nije spomenuo, njemu to ne odgovara, njemu su njegovi odigrali nešto što mu nije odgovaralo, ali on to ne može reći”, rekao je Puhovski.

