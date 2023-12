Izlisti raskrinkali uhićeni šeficu iz Županije: Tvrdila da pregledava Pripuzov kamp, a bila u toplicama

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

Zaposlenici Šibensko-kninske županije priznali su istražiteljima iz USKOK-a kako nisu ništa znali o ilegalnim kampovima na otoku Murteru dok nisu počeli dolaziti novinarski upiti. Oni su iskaze dali u tijeku postupka protiv Nede Livljanić, nekadašnje šefice Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove Šibensko-kninske županije.

Ona je pod istragom završila zbog sumnje da je poduzetnicima Zoranu Pripuzu, te Dariju Filipiju izdala rješenja za kampove na Murteru. Iako Pripuz uopće nije imao kamp, a Filipijev se nalazio na području koje nije bilo građevinsko, Neda Livljanić je, prema tvrdnjama USKOK-a, obojici izdala rješenja za kampove.

Lažirala je pri tome, navodi se u rješenju o provođenju istrage, da je bila na očevidu na mjestu kampa, odnosno da je s kolegicom na samom Murteru utvrdila da je s kampovima sve u redu.

Međutim, službenica koja je prema zapisniku bila s njom na očevidu istražiteljima je potvrdila da baš ništa o spornim kampovima ne zna.

Obrat u aferi s ilegalnim kampovima: Pripuz izašao iz zatvora, uskoro će i osumnjičena šefica iz Županije

“Pravilo je da na očevidu moraju biti nazočna dva člana povjerenstva iz Upravnog odjela Šibensko-kninske županije. Uvijek kad sam ja išla na očevid sa mnom je išao netko od kolega. Očevidu mora biti nazočna i osoba koja je podnijela zahtjev, odnosno netko kome je ta osoba dala punomoć. Ja s Nedom Livljanić nikada nisam bila na očevidu, a koliko sam čula u razgovoru s kolegama nije bio ni netko od njih”, izjavila je službenica Odsjeka.

Istražitelji su njezin iskaz povezali s izlistima mobitela Nade Livljanić i Zorana Pripuza, kao i Ede Maržića, poznatog turističkog poduzetnika s kojima je Nada Livljanić u vezi. Pripuz je, prema sumnjama USKOK-a, baš preko njega došao do šefice u županijskom Odsjeku.

Zanimljivo je da su svi troje, kako proizlazi iz izlista mobitela, u vrijeme dok je pisano rješenje za Pripuza intenzivno komunicirali.

No jednako je tako zanimljivo da Pripuz tada nije bio na Murteru, a nije, bila ni Neda Livljanić. Istražitelji su rekonstruirali da je u vrijeme dok je, prema zapisniku, bila na očevidu u Pripuzovom kampu, zapravo bila na bolovanju i tu u Zagrebu i Tuheljskim toplicama.

Pripuz i Maržić potvrdili su u svojim obranama da su razgovarali o dozvoli za Pripuzov kamp, no obojica uvjeravaju da je s dokumentacijom bilo sve u redu i da Neda Livljanić nije napravila ništa nezakonito.

Tijekom kriminalističkog istraživanja ispitana je i službenica koja je nasljedila Nedu Livljanić na funkciji u Županiji. Ona je potvrdila da su sve počeli provjeravati tek nakon novinarskih upita.

“S kampu Zorana Pripuza nisam znala ništa sv do trenutka kada su Šibensko-kninskoj županiji počeli pristizati novinarski upiti. U to vrijeme Neda Livljanić više nije bila zaposlena kod nas. Službu je napustila u veljači ove godine.

USKOK otkrio: Pripuz tražio da mu ljubavnica paškog poduzetnika sredi papire za kamp na Murteru

Mi smo kroz upisnike provjerili da li uopće imamo takav predmet u radu, te smo utvrdili da je već riješen. Zatražili smo ga iz arhive i utvrdili da je Neda Livljanić izdala nezakonito rješenje. Naime, u spisu nije bilo uporabne dozvole za kamp, a očvid je proveo samo jedan član povjerenstva što je suprotno odredbama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata. Osim toga, rješenje nije pisano kroz aplikaciju e-Kategorizacija, već u word dokumentu”, prisjetila se nova šefica Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove Šibensko-kninske županije.

I za problematičan Filipijev kamp u Županiji se doznalo nakon upita novinara.

“Ni taj predmet mi nije bio poznat sve do trenutka kada su u Županiju počeli stizati novinarski upiti vezani za okrivljenog Daria Filipia, vlasnika kampa The View na Murteru. Tada smo u evidencijama pronašli zahtjev što su ga podnijeli ili on ili Boris Kulušića. Ubrzo smo utvrdili da FIlipi uopće nije tražio donošenje rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, dok je Boris Kulušić u veljači 2021. podnio zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za objekt vrste kamp”, navela je.

