Izraelski veleposlanik Gary Koren za N1: Ovo je rat kako bismo jednom zauvijek završili s Hamasom

Palestinski militanti pokrenuli su veliki raketni napad na Izrael rano u subotu ujutro. Smatra se da je u Izraelu poginulo više od 300 ljudi, a više od 1000 je ranjeno. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da je država u ratu. O sukobu u Izraelu i Pojasu Gaze, u Točki na tjedan govorio je izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren.

“Jutros prije svega oplakujemo smrti i brojimo vjerojatno oko 300, možda čak i više poginulih. Imamo nekoliko tisuća ranjenih i na desetke otete djece, žena i starijih građana. To su tipična barbarska djela Hamasa. Drugo, nastavljamo s operacijama čišćenja unutar Izraela, u nekim od sela i kibbutza, čak i u gradovima u blizini Pojasa Gaze. Nadam se da ćemo danas s time završiti. Treće i ono najvažnije, kao što je premijer Netanyahu spomenuo, pripremamo se za rat. To neće biti samo operacija, već rat, kako bismo jednom za svagda završili s Hamasom. Važno je naglasiti da su oni teroristička organizacija i takvim ih priznaje cijeli svijet i nadam se da će to učiniti i Hrvatska”, kazao je veleposlanik.

Mnogi se pitaju kako se dogodilo da je Hamas uopće mogao orkestrirati pobunu na teritorij Izraela. Upitan je li ovo potencijalni propust obavještajnih službi, Koren odgovara: “Kao prvo, na taktičkoj razini, Hamas nikada nije stavio po strani svoj plan da uništi Izrael. To je njihova ideologija i dio njihove povelje i sve to orkestrira Iran. Zajednički interesi palestinskih radikala i Irana je sprječavanje mirovnog sporazuma između Izraela i Saudijske Arabije i sprječavanje ikakve mogućnosti da se Saudijci, zajedno s drugim umjerenim sunitskim zemljama pridruže Izraelu pri stabilizaciji Bliskog istoka.”

Naoružani napadači upadaju u kuće, palestinski militanti pucaju na prolaznike na ulicama?

Veleposlanik od Hrvatske očekuje da prepozna Hamas kao terorističku organizaciju: “Kada govorimo o očekivanjima, zahvaljujem premijeru Plenkoviću i ministru Radmanu i drugim ljudima iz Sabora i javnim osobama koje toplo podržavaju Izrael, izražavaju solidarnost i osuđuju terorizam. Željeli bismo da se Hrvatska službeno pridruži u podršci prava Izraela na samoobranu. Ideja suzdržavanja i deeskalacije trenutno nije relevantna . Nažalost, vrijeme je za puške i topove, a ne za diplomaciju”, ističe Koren.

Veleposlanik Koren pozdravlja poruku američkog predsjednika Bidena, te poruku nemiješanja regionalnih sila u rat. Smatra da ukoliko rat eskalira i drugi regionalni akteri se pokušaju ubaciti, Hezbollah je svakako veći i zastrašujući neprijatelj nego Hamas: “Izrael je spreman na to. Ono što se dogodilo jučer ujutro nas je iznenadilo, ali sada imamo jedinice na sjeveru, na granici s Libanonom i Sirijom. Jutros je Hezbollah već izveo jednu provokaciju. Izvršio je napad granatama na izraelsku vojsku. Došlo je do trenutačne vojne reakcije i mi smo granatirali one koji su izazvali ovu provokaciju”, kazao je.

Na pitanje što očekuje od Izraelovih umjerenih arapskih susjeda, odgovara: “Komuniciramo s našim susjedima i umjerenim zemljama, prije svega s Egiptom i Jordanom. To je doista stup stabilnosti i nade protiv ove osovine zla koju vodi Iran, Hezbollah i Hamas”, dodajući: “Ovo je zapravo pljuska u lice umjerenim zemljama i oni su doista zabrinuti zbog Hamasa. Islamski radikali u arapskom svijetu stvaraju vrlo stvarnu prijetnju za stabilnost tih zemalja.”

Razgovori između palestinskih vlasti i Izraela već dugo su u prekidu. Na pitanje kako ocjenjuje reakciju Fataha i palestinske vlasti u Ramallahu, veleposlanik odgovara: “Nije nas briga što dolazi od njih. Imali smo bolju obavještajno-sigurnosnu suradnju sa sigurnosnim aparatom predsjednika Abbasa jer u pogledu umjerenih arapskih zemalja, palestinskoj vlasti glavna prijetnja dolazi od Hamasa. S jedne strane, oni moraju slati poruke palestinskoj javnosti, a s druge strane shvaćaju da se u vezi vlastitog opstanka uvelike oslanjaju na Izrael. Da nema Izraela, oni bi se urušili.”

Nakon prosvjeda koji su se proteklih mjeseci događali u Izraelu protiv pokušaja utjecaja premijera Netanyahua na pravosuđe, sada smo čuli pozive i samog premijera i čelnika opozicije za osnivanjem vlade nacionalnog jedinstva. Na pitanje hoće li se to dogoditi, veleposlanik Koren odgovara: “Ne želim previše elaborirati jer su stvari tek u razvojnoj fazi. Pozitivan signal je što su lider opozicije Yair Lapid i premijer Netanyahu spomenuli tu mogućnost. U povijesti Izraela se to nekoliko puta dogodilo. Možda je ovo vrijeme da ponovno budemo ujedinjeni. To je jedna od najvećih strana Izraela, naša unutarnja kohezija. Nadam se da će političari pronaći način kako pristupiti ovom pitanju.”

Vijeće sigurnosti UN-a sastat će se danas na inicijativu Brazila kako bi razgovaralo o napadu Hamasa na Izrael, veleposlanik Koren smatra kako UN u ovom trenutku nije institucija koja može dovesti do značajnog pomaka u situaciji na terenu.

