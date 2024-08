Jadrolinija će obiteljima poginulih pomoraca dati najmanje 50.000 eura?

Podijeli :

Nel Pavletic/PIXSELL

Jadrolinija će obiteljima trojice pomoraca koji su 11. kolovoza poginuli u Malom Lošinju dati jednokratnu novčanu pomoći od najmanje 50.000 eura.

Solin se oprašta od preminulog pomorca: Jadrolinijini brodovi sirenama odali počast

Djeca poginulih pomoraca dobivat će 600 eura mjesečno do kraja svojeg redovnog školovanja, bilo do kraja srednje škole ili do završetka fakulteta ako odluče nastaviti školovanje, neslužbeno doznaje Večernji list.

Nesreća se dogodila prije devet dana. Život su, podsjetimo, izgubili 58-godišnji vođa stroja iz Vinišća Boško Kostović te kormilari, 38-godišnji Marko Topić iz Solina i 54-godišnji Denis Šarić iz Zadra. Na njih je pala više tona teška rampa koja služi za ulazak vozila na trajekt Lastovo.

Što se točno dogodilo i tko je kriv, još se ne zna, istraga je u tijeku.

