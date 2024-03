Puhovski istaknuo jednu Milanovićevu rečenicu: “Moguće je da on nešto zna što mi ne znamo”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao predstojeće parlamentarne izbore.

Puhovski je komentirao Treću republiku koju je najavio predsjednik Zoran Milanović.

“Rekao je dvije stvari, povećanje mirovina, što ja kao umirovljenik pozdravljam, i odumiranje Ustavnog suda, dakle neće ga ukinuti nego im neće obnoviti članstvo pa će on odumrijeti i to je protivno načelu vladavine prava. On bi smjenjivao neke dužnosnike, to svi obećaju, a nitko ne napravi. Kada je došla Račanova vlada smijenili su šefa Ine da bi napravili mjesta za zeta Savke. Tako te stvari idu kada se dogode prevrati kod nas, a to nije dovoljno za Treću republiku”, rekao je.

Osvrnuo se i na oslobađanje institucija. “Što to znači, vas je postavio Ante, i dovedu mene kojeg je postavio Štefek. Imate HNS koji je specifično klijentistička stranka i koji sigurno i sada ima popis od 10 ljudi koji će dobiti neke funkcije. Čitav sustav je krivo postavljen. Naravno, država mora kontrolirati velike firme, ali kriteriji se ne pojavljuju. Ustavni sud je najbolji primjer, imate 5-6 sudaca koji su izabrani po minimalnim kriterijima”, dodao je.

“Ta Treća republika ima opasnost da, zbog Milanovićevog temperamenta, sliči na Tuđmanovu Prvu republiku, a to je – počistit ćemo ih. On je čak rekao da neće baš na sve formalnosti previše paziti. To je opasno”, naveo je.

“Koliko god je to riskantno, puno bi za Hrvatsku značilo da imamo manjinsku vladu, a to je sada moguće, jer bi ojačalo fundamentalno Sabor koji je sada sveden na brbljaonicu. Drugo, Milanović je rekao da svi dolazi u obzir, od DP-a nadalje, što se meni čini nevjerojatnim, moguće je da on nešto zna što mi ne znamo, možda postoje nekakvi dogovori u pozadini, ali to je potpuno nejasno”, istaknuo je.

“Mi radimo iz podataka koje imamo, a to su ankete i onda ispada da smo mi pogriješili. Puno bi na tome trebali raditi, ali one pokazuju neke trendove. Kampanja će biti ti ili ja, ili mi ili vi, i tu je Milanović u velikoj prednosti”, smatra Puhovski.

“Tri puta se Milanović obraća na tezu da će Ustavni sud promijeniti datum izbora, ali nitko od njih to nije rekao, oni su samo rekli da oni to mogu. Ovaj datum odgovara HDZ-u jer će izbori biti par dana nakon što dolaze povećane plaće i tu je Milanović napravio uslugu HDZ-u. Doći će velike količine novca koji ljudi neće moći potrošiti u tri dana i efekt postoji. Tu se išlo HDZ-u fantastično na ruku”, naveo je.

Kaže da neće biti pravih sučeljavanja, da će biti neke po izbornim jedinicama, gdje će se Plenković ponašati prema drugima s visoka.

Dodao je da bi ponavljanje izbora bila loša stvar jer to znači manju izlaznost i izbore na ljeto, ali i činjenica da će onda Milanović imati vlast kao predsjednik.

“Plenković je čovjek koji ima problem u priznavanju svojih grešaka. Milanović je jučer tri puta govorio o svojim greškama, i to mu treba odati kao priznanje. To je nešto što je zdravo. Plenković to nije u stanju izustiti i to je njegova greška”, ustvrdio je Puhovski.

