Cvrtila: Ovo je sigurno propust, prije svega grčke policije

Bivši kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila komentirao je nerede u Grčkoj u kojima su sudjelovali navijači Dinama i AEK-a.

“Ovo je sigurno visoki sigurnosni propust, prije svega grčke policije. Ne sjećam se da smo imali ovakav događaj, smrtni ishod, s mogućnosti još jednog smrtnog ishoda. Očito da se radilo o velikom intenzitetu koji grčka policija nije ni prevenirala, a onda kada je sam sukob krenuo, grčka policija ga nije ni spriječila”, kazao je Cvrtila uvodno.

Uvjeren je da je hrvatska policija dobro obavila svoj dio posla.

“Vrlo izvjesno je da je hrvatska policija njima proslijedila da dolaze tamo visokorizični navijači, a ako to nije napravila, onda imamo propust i s hrvatske strane. No s obzirom na to da znamo kako to funkcionira, sigurno je taj podatak došao s hrvatske strane, a onda su oni to olako shvatili. Zašto je to tako i zašto ih nisu stavili pod kontrolu, to je pravo pitanje za grčku policiju”, dodao je.

Cvrtila otkriva i da su se hrvatski navijači navodno udružili s navijačima suparničkih navijača iz Grčke te se tako zajednički sukobili s navijačima AEK-a.

“Dolazi informacija i da se skupina hrvatskih navijača pojačala sa skupinom suprotstavljenog kluba domaćih navijača iz Grčke i tako zajednički su krenuli u sukob sa suparničkom ekipom. To je trebalo predvidjeti i staviti pod kontrolu. Jedino izolacijom te skupine vi ste mogli biti sigurni da se ovakav visokorizični incident s ovakvim posljedicama neće dogoditi”, kazao je.

Otkriva i što će se sada dalje dogoditi s uhićenim navijačima.

“Grčka policija će sada poduzeti istražne mjere, i u prekršajnom i u kaznenom smislu, i onome kome se ustvrdi da je sudjelovao u napadu, uništio tuđu stvar, sudjelovao u tučnjavama sa smrtnim ishodom itd., vjerojatno će završiti s kaznenim prijavama. Ovi ostali, kojima se dokaže samo nekakav nered ili tučnjava, završit će vjerojatno samo s nekakvim prekršajnim kaznama, ali uz visoke novčane kazne”, rekao je.

Očekuje visoke sigurnosne uvjete na narednoj utakmici Dinama i AEK-a.

“Sigurno će hrvatska policija poduzeti sve mjere da do ovakvih događaja ne dođe i sumnjam da im se nakon ovakvih događaja može dogoditi prevencijski popust kao kod grčke policije”, rekao je.

