Je li Karolina Vidović Krišto hrvatska Giorgia Meloni? Puhovski tvrdi: “Imaju sličnu političku pozadinu, ali…”

Podijeli :

Andreas SOLARO/AFP/Patrik Macek/PIXSELL

U nedavnoj izjavi saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto poručila je da ne želi ujedinjenu oporbu na andolazećim parlamentarnim izborima jer su te postojeće stranke upravo odgovorne za loše stanje u Hrvatskoj. Najvljuje i da će njena stranka Odlučnost i Pravednost pobijediti na izborima no, prema posljednjem Crobarometru, oni imaju svega 1,6 posto potpore. Kolike su joj stvarne šanse za postizanje dobrog rezultata upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

“Dugo je trebalo da se shvati, sad je konačno shvaćeno posvuda u svijetu da je samoubojstvo ljudsko pravo – pa i političko samoubojstvo”, započeo je Puhovski.

“Ona sigurno nema nikakvu šansu, što mi je osobno, s obzirom na njen stil i orijentaciju, drago. Istovremeno, ona ima pravo – ta ideja o opozicijskom bloku doista pretpostavlja rogove i kopita u istoj vreći i zapravo ne povećava šansu protiv HDZ-a”, pojasnio je.

Tko bi joj mogli biti partneri?

No, odluči li se ipak za neku koaliciju, broj potencijalnih partnera joj je prilično ograničen. “Svjetonazorski, to mogu biti Suverenisti, može biti i Domovinski pokret, no oni su već dali do znanja nakanu koaliranja s Vladom, odnosno Vladinom većinom. Dakle, ostali su joj Suverenisti ili neka od ovih manjih stranaka na desnom rubu, iako su neke sad i pod ovrhom.”

Vidović Krišto opet optužuje Plenkovića: “On ucjenom ili prisilom sprječava zakonito djelovanje DORH-a” Kako se talijanska premijerka naučila prestati brinuti i zavoljela migraciju

No, Hrvatski suverenisti su već ranije objavili da će na predstojeće parlamentarne izbore izaći zajednički s Mostom. Može li se onda i Vidović Krišto priključiti tom bloku?

“Vjerojatno da jer ako ništa drugo, Most sigurno ne ide s Vladom. To bi do neke mjere za nju bilo prihvatljivo. Međutim, ona je po temperamentu, ne samo svjetonazorski, osoba koja tendira iskakanju udesno i pitanje je koliko to može biti izdržljivo i prihvatljivo za neku veću ili relativno veću skupinu kakva bi bili Most i Suverenisti”, pojasnio je ovaj politički analitičar.

Njene kaznene prijave protiv Plenkovića, Vujnovca, Barbarića, čini se, ne donose joj osobito neku popularnost niti štete osobito vladajućima. “Ne pada popularnost HDZ-a, a ako ne pada popularnost HDZ-a, to znači da se na tome ne dobivaju naročiti bodovi.”

Što je zajedničko Vidović Krišto i Meloni?

Na društvenim mrežama Vidović Krišto nazivaju hrvatskom Giorgiom Meloni. Što im je zajedničko?

“Vidović Krišto ima političku pozadinu sličnu pozadini Giorgie Meloni, ali je daleko od njezinih sposobnosti, prije svega u smislu realistično-političkog postupka. Meloni se pokazala pripravnom, puno od onog što je zastupala prije nekoliko godina, pa čak i prije nekoliko mjeseci, staviti u zagrade ili gurnuti pod tepih da bi došla na vlast. Istovremeno se pokazala pripravnom i sposobnom koalirati, a Vidović Krišto je nesposobna koalirati po svemu što smo dosad od nje vidjeli”, rekao je.

“Koalicija počiva na nekoj vrsti koraka unatrag – ja od nečega odustajem da bih se mogao s vama dogovoriti, očekujući da ćete i vi od nečega odustati, a ona to dosad kako vidimo nije bila u stanju”, zaključio je Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Sprema nam se promjena, Meteoalarm upozorava na nevrijeme Što radite s talogom od kave? Znanstvenici otkrili fantastičnu mogućnost uporabe