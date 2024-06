Je li uobičajeno da šef DORH-a daje informacije o kaznenim prijavama? “U iznimnim situacijama”

Podijeli :

Berislav Živković, bivši glavni državni odvjetnik, s našom Anom Raić razgovarao je o sastanku Ivana Turudića, Slavka Linića, Branka Šegona i Tihomira Kralja u DORH-u.

Podsjetimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić primio je na razgovor Slavka Linića, Branka Šegona i Tihomira Kralja, na njihovu inicijativu, objavio je DORH. N1, međutim, neslužbeno doznaje da su od DORH-a dobili poziv na sastanak.

Berislav Živković odgovorio je na pitanje koliko je puta bio u poziciji da razgovara s podnositeljima kaznenih prijava o određenom predmetu: “Relativno rijetko, onda nije bilo USKOK-a i sve je bilo drugačije. To nije neuobičajeno, ali ne može svatko doći do glavnog državnog odvjetnika. Oštećenici mogu doći do informacija o svom predmetu odnosno podnesenoj prijavi u nadležnom Državnom odvjetništvu kod dežurnog zamjenika. Ovakve situacije nisu neuobičajene. U iznimnim situacijama, to bi bile situacije kada se radi o značajnijem spisu ili, ako govorimo o ovom konkretnom slučaju, o visokorangiranim osobama u državi”, objasnio je.

Prava podnositelja prijave

Podnositelji prijava ipak imaju pravo doznati što državno odvjetništvo na osnovu njih poduzima. “Neobično je ako te prijave nisu riješene do danas. Podnositelj se ima pravo, po Zakonu o kaznenom postupku, interesirati što je s njegovom prijavom”, dodao je.

Živković je objasnio koji je postupak kada se kaznena prijava odbaci: “U tome je vic. Kada se odbaci kaznena prijava onda oštećenik dobiva taj odbačaj kaznene prijave i u roku od osam dana ima pravo preuzeti postupak. Podnositelj kaznene prijave koji nije oštećenik to ne može dobiti, može se interesirati kako je to završilo, ali po meni tu bi se radilo o nečem drugom. Kada je kaznena prijava odbačena ona se može ponovno aktivirati ako je došlo do novih saznanja, indicija i svega što bi moglo inicirati obnovljeni postupak ako kazneno djelo nije u zastari. Mislim da se ovdje radilo o donošenju nekakvih novih dokumenata ili davanja novih informacije vezanu uz neku od tih kaznenih prijava koje su davno odbačene”, objasnio je.

No, je li uobičajeno da takve informacije daje baš glavni državni odvjetnik, pitali smo. “Ako se radi o visoko profiliranim slučajevima i slučajevima koji se tiču visokih dužnosnika, onda je uobičajeno da se to na ovaj način napravi”, kazao je glavni državni odvjetnik.

“Ne postoji opasnost od osvete”

Živković je rekao i da je treba razdvojiti osobni odnos od slučaja: “Turudić je vjerojatno bio u niz situacija kao sudac da ima neko mišljene o okrivljenom, ali je shvatio da sudi. Tu ne postoji opasnost u smislu osvete”.

“Ako su te kaznene prijave bile odbačene ili su čekale onda ti ljudi nisu imali povjerenja u bivše čelnike ustanove i sada žele vidjeti što će se dogoditi,” dodao je bivši glavni državni odvjetnik.

