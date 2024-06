Škare Ožbolt o sastanku trojca s Turudićem: Zašto prije nisu išli kod Hrvoj Šipek? Ovo je poruka Milanoviću

Podijeli :

Vesna Škare Ožbolt bila je gošća Novog dana u kojem je s našim Tihomirom Ladišićem razgovarala o sastanku glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i Slavka Linića, Branka Šegona i Tihomira Kralja.

“Moram priznati da je to bio jako čudan korak, postavlja se pitanje zašto nisu došli prije kod Zlate Hrvoj Šipek. Zašto su čekali deset godina? Ako je to nova praksa koju uspostavlja Ivan Turudić, da će primati građane koji su podnositelji kaznenih prijava, onda je on na sebe doista stavio obvezu koju na sebe stavljaju niže rangirani državni odvjetnici. Ako je sad dao priopćenje, onda bi trebao o svakom budućem. Ne smeta mi da se građani raspitaju o svojim kaznenim prijavama, ali ovo je jedan ozbiljan presedan i vidjet ćemo je li to isključivo primanje ove trojke i davanje priopćenja o tome ili će glavni državni odvjetnik ustaliti praksu pa će primati hrvatske građane koji se žele informirati o svojim kaznenim prijavama”, rekla je bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt.

Turudić u DORH-u primio Linića, Šegona i Kralja, objavljeno o čemu su pričali Što možemo očekivati od Turudića? “To je svakako bio mudar potez kojim je htio poslati poruku”

Također kaže: “Podnijela sam kaznenu prijavu protiv Miroslava Škore prije tri godine, od tad ni pisma ni razglednice. Razmišljam i ja hoću li zatražiti informaciju od glavnog državnog odvjetnika. Postoji pravo da se dobije odgovor na to.

Turudić se više ponaša kao političar nego kao GDO

Ne znam je li to trebao biti prvi Turudićev potez, ima toliko problema. Ovo je jedna politička poruka. Mislim da se glavni državni odvjetnik više ponaša kao političar nego kao glavni državni odvjetnik. Uopće ne znamo koje su kaznene prijave podnesene, znamo ono što je izašlo u medijima prije deset godina, da su ova trojica ljudi smijenjeni, znamo da su se podnosile kaznene prijave protiv tadašnjeg premijera Milanovića, znamo i da su te prijave bile odbačene. Zašto bi sad netko tražio sastanak ako znamo iz medija da su te kaznene prijave odbačene? Interes je da javnost zna da je to odbačeno. Koji interes je u pitanju da se sad ponovno traži razgovor, vjerojatno je riječ o nečemu drugom, a mi sad znamo o čemu.”

Poruka Milanoviću

Navodi da je teško špekulirati o čemu je riječ u tim kaznenim prijavama, a priopćenje je veoma šturo, ali znakovito.

“Primio je svu trojicu, sva trojica su vezani na Milanovića, znamo kako je ta kampanja izgledala. Ovo je politička poruka Zoranu Milanoviću, ali mislim da mu neće puno naškoditi. Hoće li mu pomoći na sljedećim izborima? Mislim da hoće. Ako je Turudić htio postići neki efekt, mislim da je top pucanj u prazno. Iz ovog priopćenja ne znamo ništa, osim poruke koja je poslana, a zajednički nazivnik je Zoran Milanović”, rekla je.

Škare Ožbolt kaže da sudionici tog razgovora sad ne žele to komentirati jer je to bljesak poruka, što je po njoj potpuno pogrešno.

Niz presedana

“Smišljeno je da bljesne i da utihne, a onaj prema kojem je bljesak usmjeren bi se trebao pitati zašto je to tako. Ovo je poruka Milanoviću, ako se kandidira da mogli bi izaći novi dokazi koji bi bi mogli pokrenuti stare priče. Ako će državni odvjetnici primati svakoga tko zatraži informaciju, onda će samo primati, neće raditi svoj posao. Tu se sad vrti cijeli niz presedana. Tu se pokazuje neujednačen pristup prema svim građanima, oni koji mogu doći do glavnog državnog odvjetnika i oni koji ne mogu doći do informacija ni na najnižoj razini državnog odvjetništva. Ne znam hoće li sad i Ivan Penava pokucati Turudiću na vrata i pitati što je s njegovom prijavom prema koalicijskom partneru. To će biti jako zanimljivo za vidjeti kojom će se brzinom riješiti ta kaznena prijava”, zaključila je.

