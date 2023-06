Jelić: Razlika između komunizma i HDZ-a je što HDZ bira podobne, ne i sposobne

Podijeli :

Šibensko-kninski župan i supredsjedatelj stranke Akcija za promjene (AP), Marko Jelić, gostovao je u Pressingu s Ilijom Jandrićem te se osvrnuo na aktualnu političku i društvenu situaciju u zemlji, kao i osobne političke ambicije.

Njegov je politički put podosta fascinantan jer je na izborima za gradonačelnika Knina 2017. pobijedio HDZ-ovu Josipu Rimac kao nezavisni kandidat i postao prva osoba na čelu tog grada, a da nije iz HDZ-a, nakon 1995. Potom je na posljednjim izborima za župana Šibensko-kninske županije pobijedio HDZ-ovog kandidata Gorana Pauka. I sad kreće u nove izazove, a čini se da ima dobre temelje.

Naime, Akcija za promjene je u prvoj anketi od osnivanja zabilježila 1,1 posto podrške birača, što nije zanemariv rezultat. Ali, čini li Jelića zadovoljnim?

“Još nismo registrirani, ali kao jednoj novoj stranci svakako je to dobar rezultat i nadam se da će biti još bolji, da će nas građani prepoznati”, kazao je Jelić.

Dio je Udruge nezavisnih župana, gradonačelnika, načelnika i vijećnika pa se logično postavlja pitanje čine li njeni članovi u velikoj većini Akciju za promjene.

“Nije dobro miješati udrugu, ona je naše interesno okruženje. Nisu svi iz nje u stranci, pristupili su oni koji su željeli, ali jezgru čine njeni članovi. Njihova je želja sudjelovati u političkom životu na državnoj razini”, naglasio je Jelić pa otkrio što razlikuje AP od Mosta iz 2015., kad su se nezavisni gradonačelnici i načelnici isto tako okupili:

“Mi smo Statutom spriječili mogućnost izlaska na lokalnim razinama, što kod Mosta nije slučaj. Znam da ideja asocira, ali nije isto. Mi smo odmah osnovali stranku jer funkcioniranje na državnoj razini nije baš jednostavno s nezavisnim listama, zbog komplikacija i prepreka u zakonima. S njima se ne može graditi nešto i tražiti rezultat. Stranka nudi sve to što želimo, a i naša se razlikuje od većine ostalih jer svake godine se mijenjaju supredsjedatelji. Time želimo izbjeći građenje kulta ličnosti i želimo povećati demokratičnost. U našem vijeću mogu sudjelovati i nečlanovi stranke.”

S HDZ-om ima poseban odnos, može li ga pobijediti i na državnoj razini?

“Mi želimo bolju Hrvatsku. Koja ima jednake mogućnosti za sve, bez stranačkog klijentelizma, za provedbu ispravnih ideja. S druge strane, Hrvatska ima ogroman potencijal, a još uvijek ima i ljudski potencijal. Imam jednostavno pitanje za sve, “Jeste li sretni?” Ako niste sretni, ne pomaže ni zlatni kavez”, kazao je Jelić pa se vratio na HDZ:

“Ova garnitura i način upravljanja dijela osoba ne zaslužuje upravljati zemljom i stvarati nam besmislene probleme. A svi su pristigli iz klijentelizma. Čak kad analizirate komunizam, za koji smo svi željeli da prestane… kod njih je bilo biranje podobnih, ali i sposobnih. Kod nas se bira samo podobne.”

Napomenuo je i da Akcija za promjene nije oporba, kao i da im je SDP na državnoj razini konkurencija, ne i partner.

“Otvoreni smo za sve koji su pošteni, koji iza sebe imaju rezultate i žele mijenjati društvo na bolje. Neki ljudi u HDZ-u svakako jesu takvi. Ali, ne mogu vam odgovoriti što bi bilo kad bi nam HDZ predložio koaliciju jer mi želimo surađivati s pojedincima. Računamo na ljude kojima je Hrvatska ispred svega. Jednom sam to rekao visokopozicioniranom HDZ-ovcu, prije 15 ili 16 godina, da poistovjećuje stranačke s državnim interesima pa mi je rekao da pazim što govorim. Odgovorio sam mu da neću.”

Bio je četiri godine gradonačelnik Knina, posljednje dvije je župan, sad bi već u Sabor.

“Život ima svoj tijek. Smatram da nije dobro da broj mandata ne bude ograničen. Po meni, čovjek nakon šest godina ne bi smio biti na upravljačkim pozicijama jer sve u sustavu podredi sebi. Uvjeren sam da bi idealno bilo imati mandate “3+3″. Ako je ograničena pozicija predsjednika, trebala bi i premijera ili gradonačelnika.”

Što se Šibensko-kninske županije tiče, dojam je kao da mu većina nije čvrsta kao prije, posebno zbog sukoba sa Stipom Petrinom.

“Ma nije to tako. Tko poznaje Petrinu, zna da on vidljivost generira kroz reakcije kakve ima, često govori razne stvari. Gledajte ovo, od 108 odluka unazad godinu dana, dvije nisu prošle. Ali, u konačnici, ništa ne ovisi o meni, ovisi o onima koji odluče ili ne odluče dati povjerenje.”

Kakva je stranka Akcija za promjene, demokršćanska ili liberalna?

“Mi smo kršćanska, liberalna, konzervativna, socijalna i zelena stranka. Kad govorimo o pojedincima, svi žele zdravstvenu zaštitu, skrb za starije i nemoćne, znači da je socijalist. Navija li za hrvatsku reprezentaciju i poštuje li hrvatske institucije i simbole, konzervativan je. Ako poštuje slobodu izražavanja i poslovanja, liberalni ste. Mi smo sve to. Ova ideološka podjela koju imamo i zapravo je kvazi podjela da je netko lijevo ili desno, služi samo da bi se skrenula pažnja s onoga što je važno. A to je jesmo li jednaki, imamo li novca do kraja mjeseca…”

Kako bi Akcija za promjene regulirala pravo žena na pobačaj?

“Protivnik sam, ali nisam za zabrane. Kao biolog znam što znači život. Odnosno, ne znam, ali znam nešto o tome. Što se prava na odabir tiče, zabrane nikad nisu dobra rješenja. Zakonski model koji imamo ne treba mijenjati, u redu je. Ni priziv savjesti nije problem, to je pravo na stav.”

A LGTB zajednica?

“U tuđe odnose i ljubav ne bih ulazio, svatko ima pravo na to. Postojeća zakonska rješenja su mi prihvatljiva.”

Ustaški simboli i antifašistički pokret?

“Vidjeli ste da u Kninu na proslavi Oluje ustaštva više nema. Pripadnici srpske nacionalnosti su naši sugrađani i nepotrebno je da moraju slušati takve pokliče. Možda je to nekad bilo povijesno važno, ali nema potrebe izazivati sukobe. Mislim da je to manjina. Na antifašizam sam ponosan i mislim da ga trebamo baštiniti. Ne želim da me se poistovjećuje s logorima i oduzimanjem prava ljudima jer su rođeni kako su rođeni”, zaključio je Jelić.

