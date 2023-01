Jović: Ako propadne mirenje, spremni smo poduzeti određene akcije

Podijeli :

Izvor: N1

Dražen Jović, predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga - ZET Zagreb, u Dnevniku N1 televizije, govorio je pregovorima između predstavnika radnika u Holdingu i Uprave te gradske megatvrtke. Kaže kako obje strane još uvijek analiziraju i traže načine na koji će se način ova situacija riješiti na miran način.

Dodaje kako ne može otkriti detalje pregovora i onog što sindikati traže dok traje proces mirenja.

“Sindikati i danas, kao i prije dva mjeseca, da se određeni iznosi povećaju svima, iz jednostavnog razloga što to povećanje ide u bruto iznose, i to su iznosi koji danas-sutra idu svim radnicima u mirovinske fondove. Traže i da se određeni iznosi preraspodjele na način da radnici s najnižim plaćama dobiju najviše i onda prema grupama složenosti, do onih koji imaju najviše plaće”, objašnjava.

“Tomašević se ponaša kao Bandić. To mu nije trebalo” Korlaet o sličnosti Bandića i Tomaševića: Vidljiva je na prvu, ali na drugu…

Ističe i da su Ssindikati uporno predlagali modalitete ta da nisu skoro pa ništa promjenili oko zahtjeva u posljednja dva mjeseca otkako su pregovori počeli. Također, ističe da Sindikati nisu mijenjali zahtjeve zbog ovog nedavnog štrajka radnika Čistoće.

“Cijela javnost će vidjeti kad ova priča završi da su zahtjevi sindikata skoro pa indentični posljednjih mjesec dana. Sindikati su jedino bili svjesni da se reorganizacija i sistematizacija koja je jedan opsežan posao mora produžiti za određen vrijeme”, kaže Jović. Naglasio je da su rekli Upravi da oko određenih paketa koji bi imali učinak odmah, pregovore trebali završiti za dva dana, odnosnoi 31.1., a da su oko drugih vojni pregovarati i do kraja veljače.

Također kaže kako je Sindikatima cijelo vrijeme, koliko traje ovu pregovori, jedini posao podignuti radnicima materijalna prava.

“A hoće li gradonačelnik Tomislav Tomašević naći za shodno da se prikjluči ili da pokuša riješiti ovaj spor manje je važno u ovoj cijeloj priči”, kaže Jović.

Ponavlja kako su prijedlozi Sindikata isti otakako su počeli pregovori i naglašava da je potrebno samo malo više dobre volje da se pregovori završe na zadovoljavajući način.

“Sindikati nisu ucjenjivali Holding”

Spominje se u javnosti i mogućnost generalnog štrajka, a Jović kaže da sindikati nisu ni u jednom trenutku ucjenjivali Holding.

“Međutim zna se, da ako propadne mirenje, da je to zadnji zakonski postupak prije poduzimanja određenih akcija. Ali, nemojmo prejudicirati stvari, vidit ćemo što će se dogoditi u sljedeća dva dana. No, ako Sindikati uvide da ne postoji nikakva mogućnost dogovora, da ne postoji ni jedan drugi izlaz, spremni smo na kraju poduzeti ono što nam sukladno odredbama zakona ostaje na raspolaganju, a to su industrijske akcije”, kaže Jović.

Nije htio nagađati koliko bi rast plaća utjecao na troškove Holdinga. Također, ističe kako bi reorganizacija i sistematizacija ne samo Zagrebačkog Holdinga već svih trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba je rak rana duži niz godina i to sindikati godinama traže da se riješi.

“Ne možemo prognozirati kakav će biti ishod pregovora, ali sindikati su voljni da se to riješi na mirni način, no druga strana mora pokazati razumjevanje mora pokazati dobru volju i da im je stalo do radnika da se riješi problem materijalnih prava, plaća ali i reorganizacija i sistematizacija”, kaže Jović

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.