Je li AP razlog zašto se predmet Gabrijele Žalac kiselio u ladici DORH-a?

Premijer Andrej Plenković sutra će nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovoriti na pitanje je li on AP koji se spominje u prepisci između bivših dužnosnica i optuženica Gabrijele Žalac i Josipe Rimac, vezano uz aferu Software. I dok velik dio oporbe podržava Mostov potez dovođenja glavne državne odvjetnice u Sabor da objasni je li zbog predsjednika Vlade držala taj predmet u ladici dok ga nije preuzeo Ured europskog tužitelja, pojavljuju se i nove saborske inicijative kako bi se rasvijetlio slučaj.

Oporba na pitanje tko je zagonetni AP koji se spominje u porukama Gabrijele Žalac i Josipe Rimac ima samo ironične odgovore.

“Zna se tko sigurno nije”

Sandra Benčić, saborska zastupnica Možemo smatra da to sigurno nije Aco Petrović, Mostov Nino Raspudić kaže da s obzirom na to da su Ante Pavelić i Ante Pavlović pokojni, preostaje samo Ante Prkačin. “Svi znamo da ni u kom slučaju to nije Andrej Plenković”, kaže Raspudić.

Podsjetio je da Mostovci žele pitati šeficu DORH-a je li AP razlog zašto joj se predmet Gabrijele Žalac kiselio u ladici. Vjeruju da će lako sakupiti 30 potpisa oporbe da se u roku od sedam dana na vrh dnevnog reda sabora stavi izvješće o radu državnog odvjetništva.

Afera Softver: Može li ovaj slučaj naštetiti briselskim ambicijama Plenkovića? Vlada odgovorila: “Premijer se informirao, ali nije utjecao na odluke”

“Ako imamo na umu da 95 posto optužnica EU tužitelja završi presudom, pitanje je zašto tu nije bilo materijala za DORH. A odgovor leži u inicijalima AP koji se spominju u cijeloj stvari”, kaže Raspudić.

Zeleno-lijevi ne očekuju da će državna odvjetnica bilo što razotkriti, iako inicijativu podržavaju. Smatraju da je ono što treba – istraga Uskoka.

“Nismo mu to mi napravili, nismo mu izmišljali bijele medvjede i bijele miševe. Žalac i Rimac su evidentno bile upregnute u korupcijsku hobotnicu. Evidentno je da je Andrej Plenković to sve znao i da je blagoslovio”, rekla je Sandra Benčić.

Bjelovarski gradonačelnik i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak kaže kako je još uvijek malo informacija da bi se mogli donijeti zaključci.

“Još je premalo informacija, možemoo komentirati samo neke medijske natpise, a to nije dovoljno ozbiljno. Vidjet ćemo u idućih nekoliko dana što će se dogoditi po toj temi i inicijativi koju je Most pokrenuo”, rekao je Hrebak.

Inicijativa ne nedostaje

Inicijativa ne nedostaje. Oporbena zastupnica stranke Odlučnost i pravednost pokrenula je i svoju saborsku inicijativu da se dnevni red dopuni izvješćem premijera o nabavi softwarea.

“Ova inicijativa je samo jedan dio onoga što se treba odraditi. U svakoj normalnoj državi bi ovo bilo odmah od DORH-a procesuirano, a ne bi se čekalo europsko tužiteljstvo i nagađalo o nekim inicijalima”, kaže Karolina Vidović Krišto.

Podsjetimo, inicijale su u svojim porukama koristile optuženice Rimac i Žalac.

Iz Ureda premijera zasad su rekli da je sastanak o nabavi softwarea bio održan na zahtjev tadašnje ministrice Žalac, ali da Plenković nije imao nikakav utjecaj na donošenje odluka. Na pitanja medija odgovorit će u ponedjeljak nakon sjednice predsjedništva stranke.

