Kad će ta zima? Pred nama je opet porast temperature zraka

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Hladna zimska polarna ciklona s kopna sjeverne Amerike sporo se premješta nad zapadni Atlantik. S juga je obilazi mlazna struja koja razdvaja hladni polarni i topli tropski zrak. Mlazna struja prelazi Atlantik dolazi do obale Europe i račva se na dvije grane. Sjeverna grana prelazi preko Velike Britanije ulazi nad europsko kopno i teče sjeverno od Alpa, nailazi na sibirsku anticiklonu koja ju usmjerava prema Crnom moru.

Južna grana zaobilazi Azorsku anticiklonu koja se nalazi Atlantikom istočno od Portugala spušta se prema jugu do obale

zapadne Afrike i struji nad Saharu. Mlazna struja nad Europom struji na granici tople zračne mase sa Sredozemnog mora i hladne zračne mase sjevernih širina, premješta se u obliku vala, dolina vala povezana je s hladnim zrakom, a greben s toplim zrakom.

Nad naše krajeve prodire hladniji nestabilan zrak u obliku oslabljene hladne fronte koja je sa sjeverozapada donijela naoblačenje, kišu i manji pad temperature u sjevernim krajevima unutrašnjosti i Gorskom kotaru.

Danas prognoziramo promjenjivo oblačno vrijeme s kišom mjestimice. Više kiše past će na Kvarneru i Gorskom kotaru dok će u međurječju Save i Drave kiša biti slaba i rijetka. Tijekom dana kiša će se premještati prema jugu tako da će poslijepodne i navečer padati i na srednjem i južnom Jadranu.

Poslijepodne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti djelomično razvedravanje. Na Jadranu će jugo oslabjeti, a na sjevernom Jadranu će kratkotrajno zapuhati jaka bura. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 8 do 12 stupnjeva Celzija bit će ujedno i najviše temperature danas jer navečer prognoziramo pad temperature uz prolaz fronte, a zapuhat će i

sjeverac.

Na Jadranu najviše dnevne temperature od 10 do 12 stupnjeva na sjevernom dijelu, na srednjem i južnom oko 14, a na otocima do 18 stupnjeva Celzija. Poslijepodne i navečer zahlađenje.

U srijedu promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Na Jadranu bura u slabljenju i prestanku. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -2 do 5, na Jadranu od 7 do 11. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 7, na Jadranu do 14 stupnjeva Celzija.

U nastavku tjedna promjenljivo oblačno s povremenom slabom kišom uz porast temperature zraka.

